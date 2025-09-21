Premier

जुबीन गर्गच्या मॅनेजरवर FIR; पत्नी म्हणते, दोघे भावासारखे, मला त्याच्या आधाराची गरज

Zubeen Garg : प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग यांचं वयाच्या ५२ व्या वर्षी सिंगापूरमध्ये निधन झालं. त्यांचा मृत्यू नेमका कसा झाला याची चौकशी सुरू आहे. दरम्यान, जुबीन यांचं पार्थीव गुवाहाटीत आणलं असून अंत्यदर्शनासाठी गर्दी झालीय.
Mystery Around Zubeen Garg’s Death Deepens Investigation On

Esakal

सूरज यादव
Updated on

प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग यांचं सिंगापूरमध्ये स्कुबा डायव्हिंग करताना निधन झालं. त्यांचं पार्थिव सिंगापूरहून गुवाहाटीला आणण्यात आलं. त्यांच्या अंत्ययात्रेसाठी चाहत्यांनी प्रचंड गर्दी केली होती. घरापासून एअरपोर्टपर्यंत लोकांनी गर्दी केली होती. आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा स्वत: जुबीन गर्ग यांचे पार्थिव आणण्यासाठी दिल्लीला गेले होते. मुख्यमंत्री सरमा यांनी जुबीन यांच्या मृत्यूची चौकशी केली जाणार असल्याचं सांगितलंय.

