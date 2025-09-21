जुबीन गर्गच्या मॅनेजरवर FIR; पत्नी म्हणते, दोघे भावासारखे, मला त्याच्या आधाराची गरज

प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग यांचं सिंगापूरमध्ये स्कुबा डायव्हिंग करताना निधन झालं. त्यांचं पार्थिव सिंगापूरहून गुवाहाटीला आणण्यात आलं. त्यांच्या अंत्ययात्रेसाठी चाहत्यांनी प्रचंड गर्दी केली होती. घरापासून एअरपोर्टपर्यंत लोकांनी गर्दी केली होती. आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा स्वत: जुबीन गर्ग यांचे पार्थिव आणण्यासाठी दिल्लीला गेले होते. मुख्यमंत्री सरमा यांनी जुबीन यांच्या मृत्यूची चौकशी केली जाणार असल्याचं सांगितलंय..जुबीन यांच्या मृत्यू प्रकरणी मॅनेजरसह दोघांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मात्र मॅनेजरच्या बाजूने उभा राहण्याची गरज असल्याचं जुबीनची पत्नी गरिमा सैंकिया गर्गने म्हटलंय. जुबीनच्या चाहत्यांनी शोक संवेदना व्यक्त केल्या, अडचणीच्या काळात सोबत राहिलात त्याबद्दल तिने आभार मानले आहेत. त्याच्यावर अंत्यसंस्कार शांतपणे होतील अशी आशा व्यक्त केली..जुबीन गर्ग लाइफ जॅकेटशिवाय उतरले, नंतर बेशुद्धावस्थेत तंरगताना आढळले; मृत्यू कसा झाला? शेवटचा VIDEO आला समोर.जुबीन यांचे मॅनेजर सिद्धार्थ शर्मा यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल केलीय. याबाबत जुबीनची पत्नी गरिमाने म्हटलं की, सिद्धार्थ जुबीनच्या भावासारखा आहे. २०२० मध्ये जुबीनची सर्जरी झाली होती. त्याला उपचारासाठी मुंबईला न्यावं लागलं होतं. लॉकडाऊन असल्यानं सगळं बंद होतं, त्यावेळी सिद्धार्थने आम्हाला मदत केली. त्यानेच जुबीनला मुंबईहून परत आणलं होतं..सिद्धार्थ नेहमी जुबीनसोबत उभा राहिला. सिद्धार्थसुद्धा जुबीनच्या अंत्ययात्रेत सहभागी व्हावा. त्याच्याबद्दल कोणीच नकारात्मक विचार करू नका. मलाही सिद्धार्थच्या सपोर्टची गरज आहे. त्याच्याशिवाय हे सगळं सांभाळणं कठीण होईल असंही जुबीनच्या पत्नीने म्हटलंय..जुबीनला श्रद्धांजली वाहण्यासाठी त्याच्या घरापासून विमानतळापर्यंत जनसागर लोटला आहे. आसामचे पोलीस महासंचालक हरमित सिंह आणि गुवाहाटीचे पोलीस आयुक्त पार्थसारथी महंत हे स्वत: अंत्ययात्रेच्या सुरक्षेवर लक्ष ठेवून आहेत. जुबीनने ४० भाषांमध्ये हजारो गाणी गायली. त्याचं पार्थिव भोगेश्वर बरुआ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्समध्ये ठेवण्यात आलंय. आसाम सरकार त्याच्या अंत्यसंस्काराचा निर्णय घेणार आहे. राज्यात तीन दिवसांचा दुखवटा जाहीर करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.