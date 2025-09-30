Premier

"आम्ही ठरवून एकमेकींना फॉलो करत नाही" दीपिकासोबत भांडणाच्या चर्चांवर फराहचं स्पष्टीकरण ; म्हणाली..

Farah Khan Clearance On Not Following Deepika Padukone On Instagram : दीपिका पदुकोण आणि फराह खान यांच्यामध्ये बिनसल्याच्या चर्चांवर अखेर फराहने स्पष्टीकरण दिलं आहे. काय म्हणाली फराह जाणून घेऊया.
kimaya narayan
Updated on

Bollywood News : दीपिका पदुकोण आणि फराह खान मध्ये काहीतरी बिनसल्याच्या चर्चा काही काळापासून रंगल्या आहेत. या दोघीनींही इंस्टाग्रामवर एकमेकींना अनफॉलो केलं होतं. यावरूनच त्यांच्यामध्ये भांडण झाल्याच्या चर्चा रंगल्या होत्या. त्यावर आता फराह खानने स्पष्टीकरण दिलं आहे.

deepika padukone
Entertainment news
farah khan
Entertainment Field

