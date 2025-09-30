"आम्ही ठरवून एकमेकींना फॉलो करत नाही" दीपिकासोबत भांडणाच्या चर्चांवर फराहचं स्पष्टीकरण ; म्हणाली..

Bollywood News : दीपिका पदुकोण आणि फराह खान मध्ये काहीतरी बिनसल्याच्या चर्चा काही काळापासून रंगल्या आहेत. या दोघीनींही इंस्टाग्रामवर एकमेकींना अनफॉलो केलं होतं. यावरूनच त्यांच्यामध्ये भांडण झाल्याच्या चर्चा रंगल्या होत्या. त्यावर आता फराह खानने स्पष्टीकरण दिलं आहे. .आठ तासांच्या शिफ्टवरुन दोघींमध्ये भांडण झाल्याच्या चर्चा सुरु होत्या. त्यावरूनच त्यांच्यात भांडण झाल्याचं म्हटलं गेलं. काय म्हणाली फराह यावर जाणून घेऊया. .पिंकविलाला दिलेल्या मुलाखतीत फराह म्हणाली की,"आम्ही आधीही एकमेकांना सोशल मीडियावर फॉलो करत नव्हतो. हॅपी न्यू इयर सिनेमाच्या दरम्यान आम्ही ठरवलं होतं की आम्ही इंस्टाग्रामवर एकमेकींशी बोलणार नाही त्याऐवजी मेसेज आणि कॉलवर बोलू. मी तिला इन्स्टावर कधीच वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देत नाही कारण दीपिकाला आवडत नाही. तसंच माझी आठ तास काम करण्याची टिप्पणी खोटी नव्हती कारण मला दिलीपला कबूल करायला लावायचं होतं की तो आता आठ तास काम करेल जेव्हा तो प्रत्यक्षात फक्त दोन तास काम करतो. "."दुआचा जन्म झाला तेव्हा दीपिकाला भेटायला गेलेल्या पहिल्या काही लोकांपैकी मी एक होते हे कुणालाही माहित नाही. हे सगळं काही इंस्टाग्राम किंवा पापाराझींसाठी केलं जात नाही."."खोट्या वादात अडकवण्याचा हा ट्रेंड थांबणं गरजेचं आहे. गेल्या आठवड्यात, करण आणि मी आयुषला रेड कार्पेटवर दुर्लक्ष केले होते, प्रत्यक्षात आम्ही त्याला आधीच भेटलो होतो!! यामुळे खरोखरच लोकांमध्ये समस्या निर्माण होऊ शकतात; सुदैवाने, मी फोन उचलते आणि परिस्थिती आणखी बिकट होण्यापूर्वी त्यांना कॉल करते! पण लोकांनी हे करणे थांबवायला हवे!" अशी मागणी तिने केली.."नवरा माझ्या नणंदेबरोबर झोपायचा..." कुमार सानूंच्या Ex पत्नीचे धक्कादायक खुलासे "माझे सासरे.." .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.