Premier

'माझ्या बेडजवळ येत त्याने मला...' दिग्दर्शकाने फराह खानचा गैरफायदा घेण्याचा केलेला प्रयत्न, म्हणाली...'मी झोपलेली आणि तो...'

Farah Khan Reveals Shocking Incident : फराह खानने ट्विंकल खन्नाच्या चॅट शोमध्ये आपल्या संघर्षकाळातील एक धक्कादायक अनुभव सांगितला. एका बैठकीच्या बहाण्याने एक दिग्दर्शक तिच्या खोलीत आला आणि विचित्र वागू लागला, असा दावा तिने केला.
Farah Khan Reveals Shocking Incident

Farah Khan Reveals Shocking Incident

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

बॉलूवड दिग्दर्शिका फराह खान सध्या चर्चेत असते. तिची युट्यूब चॅनलमुळे तिची मोठी चर्चा होताना पहायला मिळते. तिनं कोरिओग्राफर, दिग्दर्शन आणि निर्माता म्हणून काम केलं आहे. आज ती एक यशस्वी दिग्दर्शिका म्हणून सगळ्यासमोर आहे. परंतु करिअरच्या सुरुवातीला तिला बऱ्याच विचित्र गोष्टीचा सामना करावा लागला. एका मुलाखतीमध्ये तिने तिच्या करिअरबद्दल सांगितलं आहे.

Loading content, please wait...
Director
abuse
Entertainment news
farah khan
Entertainment Field
Bollywood engineers

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com