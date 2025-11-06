'माझ्या बेडजवळ येत त्याने मला...' दिग्दर्शकाने फराह खानचा गैरफायदा घेण्याचा केलेला प्रयत्न, म्हणाली...'मी झोपलेली आणि तो...'

बॉलूवड दिग्दर्शिका फराह खान सध्या चर्चेत असते. तिची युट्यूब चॅनलमुळे तिची मोठी चर्चा होताना पहायला मिळते. तिनं कोरिओग्राफर, दिग्दर्शन आणि निर्माता म्हणून काम केलं आहे. आज ती एक यशस्वी दिग्दर्शिका म्हणून सगळ्यासमोर आहे. परंतु करिअरच्या सुरुवातीला तिला बऱ्याच विचित्र गोष्टीचा सामना करावा लागला. एका मुलाखतीमध्ये तिने तिच्या करिअरबद्दल सांगितलं आहे..फराह खाननं तिच्या करिअरच्या सुरुवातीमध्ये आलेल्या अनुभवाबद्दल सांगितलं आहे. तिने नुकतीच ट्विंकल खन्नाच्या टू मच या चॅट शोमध्ये उपस्थिती लावली होती. यावेळी तिने तिचे अनुभव चाहत्यांसोबत शेअर केलेत. तिने सांगितलं की, '15 वर्षांची असल्यापासून चित्रपटसृष्टीत काम करतेय. आणि या प्रवासात अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. जेव्हा माझ्या वडिलांना ऐसा भी होता है या चित्रपटात अपयश आलं त्यावेळी आमच्या कुटुंबाची परिस्थिती अत्यंत खराब झाली.'.पुढे बोलताना फराह म्हणाली की, 'एक दिग्दर्शक गाण्याची चर्चा करण्याच्या बाहण्यानं तिच्या खोलीत आला. मी तेव्हा झोपलेली होती. तो माझ्या शेजारी येऊन बसला. आणि त्याचं विचित्र वागणं पाहून मला त्याला लाथा मारून रुमच्या बाहेर काढवं लागलं. या सगळ्यावेळी ट्विकल खन्ना माझ्या सोबत होती.'.या सगळ्या प्रकाराबद्दल सांगताना ट्विंकल म्हणाली की, 'दिग्दर्शक फराहच्या मागे लागला होता.' पुढे फराह खाननं तिच्या आयुष्यातील आर्थिक अडचणीबद्दल सांगितल की, 'तो माझ्या आयुष्यातील सगळ्यात कठीण काळ होता. लहानपणी पैसे नसल्याने मी आजही काम करते. कदाचित मला असुरक्षितता वाटत होती. माझ्या डोक्यात फक्त इतकंच असतं की, पैसे कमायचे आहेत.'.वडील गेले, लग्न नाही, मुलं नाहीत... हर्षदा खानविलकर यांनी सांगितलं कोण असेल त्यांची म्हातारपणाची काठी? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.