Viral Video: लेकीच्या जन्माचा जल्लोष! धुरंधरमधील 'FA9LA' गाण्यावर वडिलांचा भन्नाट डान्स, यामी गौतमने शेअर केली पोस्ट

Yami Gautam reaction on viral dance video: मुलगा असो वा मुलगी, मुलाचा जन्म हा कोणत्याही कुटुंबासाठी खूप आनंदाचा क्षण असतो. काळानुसार, सामाजिक विचारसरणी देखील बदलली आहे आणि आता मुलीचा जन्मही तितक्याच अभिमानाने आणि उत्सवाने साजरा केला जातो. या भावनेचे दर्शन घडवणारा सध्या एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये एक वडील आपल्या नवजात मुलीच्या जन्माच्या आनंदात नाचताना दिसत आहेत. हा व्हिडिओ सर्वांची मने जिंकत आहे..Viral Videoव्हायरल व्हिडिओमध्ये, महिला तिच्या नवजात बाळ मुलीसह रुग्णालयाच्या वॉर्डमधून बाहेर पडताना आनंदी वातावरण दिसून येते. त्यानंतर, बाळाचे वडील " धुरंधर " चित्रपटातील "FA9LA" या लोकप्रिय गाण्यावर डान्स करत येताना दिसत आहे. .या गाण्यातील सिंगनेचक स्टेप करताना दिसत आहे. काही सेकंदांनंतर, तो तिला आपल्या मिठीत घेतो आणि भावनिकपणे स्वतःला एकत्र करताना दिसतो. 19 सेकंदांचा हा व्हिडिओ साधा असला तरी, तो लोकांच्या मनाला भिडला आहे..व्हायरल व्हिडिओवर यामी गौतमची प्रतिक्रियाहा व्हिडिओ एक्सवर @imashishsrrk नावाच्या यूजरने "ट्रेंडचा विजेता" या कॅप्शनसह शेअर केला आहे. आतापर्यंत, व्हिडिओला 650,000 हून अधिक व्ह्यूज आणि 17,000 हून अधिक लाईक्स मिळाले आहेत. मनोरंजक म्हणजे, चित्रपट दिग्दर्शक आदित्य धर यांच्या पत्नी अभिनेत्री यामी गौतम धर यांनी देखील व्हिडिओवर प्रतिक्रिया दिली आहे..तिने "Hands Down, Winner" अशी कमेंट केली आहे. यूजर्स वडील आणि मुलीवर प्रेमाचा वर्षाव करत आहेत आणि मुलीच्या जन्माचा आनंद साजरा करण्याचे हे एक सुंदर उदाहरण म्हणत आहेत. तसेच या व्हिडिओवर यूजर्सने कमेंटचा वर्षाव केला आहे. एका यूजरने लिहिले की "भावा तुने तर अक्षय खन्ना पेक्षाही भारी एन्ट्री मारली", तर दुसऱ्याने लिहिले "मुलीच्या जन्माचे स्वागत बघून गर्व वाटला ह्या बापाचा" तसेच अनेक यूजर्संनी हार्ट शेप आणि स्मायली इमोजी कमेंटमध्ये दिल्या आहेत.