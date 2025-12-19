Premier

Viral Video: लेकीच्या जन्माचा जल्लोष! धुरंधरमधील 'FA9LA' गाण्यावर वडिलांचा भन्नाट डान्स, यामी गौतमने शेअर केली पोस्ट

Father dance video on FA9LA song : मुलीच्या जन्मानिमित्त FA9LA गाण्यावर वडिलांचा डान्स व्हिडिओ व्हायरल झाला असून अभिनेत्री यामी गौतमने त्याला 'ट्रेंडचा विजेता' म्हटले, तसेच यूजर्संनी कौतुकाचा वर्षाव केला आहे.
Yami Gautam reaction on viral dance video: मुलगा असो वा मुलगी, मुलाचा जन्म हा कोणत्याही कुटुंबासाठी खूप आनंदाचा क्षण असतो. काळानुसार, सामाजिक विचारसरणी देखील बदलली आहे आणि आता मुलीचा जन्मही तितक्याच अभिमानाने आणि उत्सवाने साजरा केला जातो. या भावनेचे दर्शन घडवणारा सध्या एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये एक वडील आपल्या नवजात मुलीच्या जन्माच्या आनंदात नाचताना दिसत आहेत. हा व्हिडिओ सर्वांची मने जिंकत आहे.

