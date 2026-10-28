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Mumbai Night Cab Viral Video : "आज मला पुरुष असल्यासारखं वाटलं!"; पहाटे २ वाजता मुंबईत उतरलेल्या तरुणीने 'त्या' कॅबमधून प्रवास केला अन्... व्हिडिओ तुफान व्हायरल!

Women safety in Mumbai night travel : रात्री एकट्याने प्रवास करताना फोनचे नाटक नाही की भीतीचा ताण; महिला चालकाच्या गाडीत बसल्यानंतर तरुणीने मांडलेली 'ती' भावना ऐकून डोळ्यात येईल पाणी!
"Living without fear is the greatest privilege; Discussion on women safety."

"Living without fear is the greatest privilege; Discussion on women safety."

Sakal

विनयन वाघमारे
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रात्री उशिरा किंवा पहाटेच्या सुमारास शहरात एकट्याने प्रवास करताना कोणत्याही महिलेच्या मनात सुरक्षिततेची एक अनामिक भीती आणि सततची धाकधूक असते. सारखा गुगल मॅप तपासणे, कॅब ड्रायव्हरवर संशय आल्यास घरच्यांना लोकेशन शेअर करणे किंवा आपल्यावर कोणाचे तरी लक्ष आहे हे दाखवण्यासाठी फोनवर बोलण्याचे नाटक करणे... हा अनुभव जवळपास प्रत्येक तरुणीने कधी ना कधी घेतलाच असतो.

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