Mumbai Night Cab Viral Video : "आज मला पुरुष असल्यासारखं वाटलं!"; पहाटे २ वाजता मुंबईत उतरलेल्या तरुणीने 'त्या' कॅबमधून प्रवास केला अन्... व्हिडिओ तुफान व्हायरल!

रात्री उशिरा किंवा पहाटेच्या सुमारास शहरात एकट्याने प्रवास करताना कोणत्याही महिलेच्या मनात सुरक्षिततेची एक अनामिक भीती आणि सततची धाकधूक असते. सारखा गुगल मॅप तपासणे, कॅब ड्रायव्हरवर संशय आल्यास घरच्यांना लोकेशन शेअर करणे किंवा आपल्यावर कोणाचे तरी लक्ष आहे हे दाखवण्यासाठी फोनवर बोलण्याचे नाटक करणे... हा अनुभव जवळपास प्रत्येक तरुणीने कधी ना कधी घेतलाच असतो. .मात्र, मुंबईत पहाटे दोन वाजता उतरलेल्या अपूर्वा नावाच्या एका तरुणीला महिला चालकाच्या कॅबमधून प्रवास करताना इतका वेगळा आणि निवांत अनुभव आला की, तिने सोशल मीडियावर शेअर केलेले उद्गार सध्या इंटरनेटवर लाखो लोकांचे लक्ष वेधून घेत आहेत."आज मला पुरुष असल्यासारखं वाटलं," असे म्हणत तिने इन्स्टाग्रामवर पोस्ट केलेला हा व्हिडिओ सध्या सर्वत्र तुफान व्हायरल होत आहे.."सुरक्षेची काळजी करायची आहे, हेच मी पहिल्यांदा विसरून गेले!"अपूर्वा मुंबईत पहाटे दोनच्या सुमारास पोहोचली होती. विमानतळावरून किंवा स्थानकावरून घरी जाण्यासाठी तिने महिला चालक असलेली कॅब बुक केली. गाडीत बसल्यानंतर नेहमीप्रमाणे तिच्या मनात धोक्याची कोणतीही घंटा वाजली नाही. हा भावनिक अनुभव सांगताना ती म्हणाली, "कॅबमध्ये बसल्यावर मला माझ्या सुरक्षिततेची काळजी करावी लागणार आहे, हेच मी जवळपास विसरून गेले होते. ड्रायव्हर गाडी कोणत्या रस्त्याने नेत आहे हे तपासण्यासाठी मला वारंवार मोबाईल पाहावा लागला नाही. सुरक्षित असल्याचे दाखवण्यासाठी खोटे फोन करण्याचे नाटक करावे लागले नाही. मी अगदी शांतपणे, डोळे मिटून आणि कुठल्याही भीतीशिवाय प्रवासाचा आनंद घेऊ शकले.".Raj Thackeray Karjat speech Modi Shah : "गुजरातचे दोन माणसं महाराजांचा महाराष्ट्र चालवणार का?"; तोडलेली झाडं पाहून राज ठाकरे कडाडले, मोदी-शाहांवर थेट निशाणा!.पुरुषांना भीती वाटत नाही असा दावा नाही'मला पुरुष असल्यासारखं वाटलं' या आपल्या विधानामागचा खरा अर्थ समजावून सांगताना अपूर्वाने स्पष्ट केले की, "पुरुषांना कधीच भीती वाटत नाही किंवा ते असुरक्षित नसतात, असा माझा दावा अजिबात नाही. मात्र, रात्री प्रवास करताना सुरक्षिततेचा सतत विचार न करता जगातून वावरताना नेमके कसे वाटत असेल, याची मला त्या प्रवासात एक छोटीशी झलक मिळाली." महिलांना रात्रीच्या वेळी बाहेर पडताना किती मानसिक ताण सहन करावा लागतो, याकडे लक्ष वेधत तिने लिहिले, "कधीकधी केवळ भीतीशिवाय जगता येणे हेच सर्वात मोठे स्वातंत्र्य असते; पण दुर्दैवाने हा विशेषाधिकार समाजात प्रत्येकाला समान प्रमाणात अनुभवता येत नाही.".Raj Thackeray Karjat Sabha : ''मी पुन्हा इकडे येणार नाही.. तुमचं नेतृत्व करायची गरज नाही!''; कर्जतच्या सभेत राज ठाकरे गावकऱ्यांवरच संतापले, मुख्यमंत्र्यांना विचारले 'हे' १० टोकदार प्रश्न.सोशल मीडियावर नेटिझन्सकडून भरभरून दादअपूर्वाच्या या व्हिडिओवर सध्या हजारो प्रतिक्रिया येत असून, अनेक महिलांनी तिने व्यक्त केलेल्या भावनांशी १०० टक्के सहमती दर्शवली आहे. एका युझरने लिहिले की, "सामान्य आयुष्य शांततेने जगता येणे हे पुरुषांसाठी सहज असते; पण महिलांना पावलोपावली सतर्क राहावे लागते, हेच समाजाचे विदारक वास्तव आहे." महिलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न केवळ गंभीर गुन्ह्यांपुरता नसून, दैनंदिन प्रवासात महिलांना भोगावा लागणारा मानसिक ताण किती खोलवर रुजलेला आहे, याची जाणीव करून देणारा हा व्हिडिओ महिला सुरक्षेच्या चर्चेला नवी दिशा देणारा ठरला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.