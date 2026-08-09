Premier

घरात ठेवा ही एक छोटीशी वस्तू; नशीब पालटेल, अनुष्का शर्माच्या यशामागेही आहे खास कनेक्शन!

FENG SHUI TORTOISE BENEFITS FOR HOME: घरात ठेवलेली छोटीशी वस्तू तुमच्या आयुष्यात सकारात्मक ऊर्जा आणि समृद्धी आणू शकते, असं फेंगशुईमध्ये मानलं जातं. अभिनेत्री अनुष्का शर्माच्या यशामागेही फेंगशुई कासवाशी जोडलेला एक खास किस्सा आहे.
kasav

FENG SHUI TORTOISE BENEFITS FOR HOME

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

ANUSHKA SHARMA FENG SHUI SUCCESS STORY: बॉलिवूड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा आज प्रसिद्ध अभिनेत्रींपैकी एक आहे. तिच्या अभिनयाचे लाखो चाहते आहेत. आज तिने काही काळासाठी अभिनय क्षेत्रातून ब्रेक घेतला असला तरी ती सोशल मीडियाच्या माध्यमातून चाहत्यांच्या संपर्कात राहते. अनुष्का शर्मा अशी अभिनेत्री आहे जिचा अध्यात्मावर विश्वास आहे. ती नेहमीच मुलाखतीमध्ये त्याचा उल्लेख करताना पहायला मिळते.

Loading content, please wait...
tortoise
Astrology
anushka sharma
Benefits
Entertainment Field
Home
Marathi News Esakal
www.esakal.com