A. Krishnamurthy: 'हिम्मतवाला' फेम ज्येष्ठ चित्रपट निर्मात्यांचे निधन, सिनेसृष्टीवर शोककळा

मुंबई : हिंदी आणि दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीतील प्रसिद्ध निर्माते ए. कृष्णमूर्ती यांचे शुक्रवारी (ता. ३) वांद्रे पाली हिल येथील निवासस्थानी श्वसनाच्या त्रासाने निधन झाले. ते ९२ वर्षांचे होते. त्यांच्या पश्चात पत्नी, दोन मुले आणि एक मुलगी असा परिवार आहे. चित्रपटसृष्टीतील योगदानासोबतच, निधनानंतर स्वतःचे शरीर वैद्यकीय अभ्यासासाठी दान करून त्यांनी सामाजिक बांधिलकीचा एक नवा आदर्श घालून दिला आहे. .ए. कृष्णमूर्ती यांनी सुमारे १० ते १२ वर्षांपूर्वीच आपला देह सायन येथील के. जे. सोमय्या मेडिकल कॉलेजला दान करण्याचा संकल्प केला होता. त्यांचा मुलगा रविशंकर यांनी या निर्णयाबद्दल माहिती दिली. ते म्हणाले, 'माझ्या वडिलांनी १० वर्षांपूर्वीच देहदानाचा संकल्प केला होता. माझ्या आईनेही वडिलांसोबतच देहदानाचा फॉर्म भरला असून, त्यांनी मिळून हा निर्णय घेतला होता.' .ए. कृष्णमूर्ती यांनी आपल्या प्रदीर्घ कारकिर्दीत अनेक चित्रपटांची निर्मिती केली. त्यांचे नाव प्रामुख्याने 'घर एक मंदिर', 'सिंदूर', 'हिम्मतवाला', 'आग', 'मेरे दो अनमोल रतन' आणि 'चरणों की सौगंध' यांसारख्या चित्रपटांशी जोडले गेले. .चित्रपट निर्मितीसह त्यांनी 'अळगरसामियिन कुथीराई' आणि 'यारुक्कू थेरियम' यांसारख्या काही दाक्षिणात्य चित्रपटांत अभिनयही केला. त्यांच्या निधनामुळे सिनेसृष्टीवर शोककळा पसरली आहे. एक शिस्तबद्ध निर्माता आणि मार्गदर्शक हरपल्याची भावना अनेक कलाकारांनी व्यक्त केली आहे.