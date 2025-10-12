फिल्मफेअर अवॉर्ड्स 2025: 'लापता लेडीज'चा विक्रम, कार्तिक-अभिषेक 'सर्वोत्कृष्ट अभिनेता' तर 'ही' अभिनेत्री ठरली बेस्ट एक्ट्रेस

नुकताच 70 वां फिल्म फेअर अवॉर्ड पार पडला. या पुरस्कार सोहळ्यात अभिनय क्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या कलाकारांचा सन्मान करण्यात आला. या सोहळ्याला अनेक दिग्गज लोकांची उपस्थिती होती. या पुरस्कार सोहळ्याला सुपरस्टार शाहरुख खानने होस्ट केलं. अभिषेक बच्चन आणि कार्तिक आर्यनला या पुरस्कार सोहळ्यात सन्मानित करण्यात आलं. दरम्यान जाणून घेऊया, कोणत्या अभिनेत्या कोणता पुरस्कार मिळाले?..या फिल्मफेअर पुरस्कार सोहळ्यात लापता लेडीज या चित्रपटाला उत्कृष्ट चित्रपटाचा पुरस्कार मिळाला. किरण राव यांनी डायरेक्ट केलेल्या या चित्रपटाला प्रेक्षकांची भरपूर पसंती मिळाली. तसंच अभिषेक बच्चन आणि कार्तिक आर्यन यांना उत्कृष्ट अभिनेत्याच्या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं. अभिषेक बच्चन याला आय वॉन्ट टू टॉक यू या सिनेमासाठी तर कार्तिक आर्यनला चंदू चॅपिंयनसाठी सन्मानित करण्यात आलं. तसंच आलिया भट्टला जिगरा सिनेमासाठी उत्कृष्ट अभिनेत्रीचा किताब देण्यात आला. .लापता लेडीजला या फिल्म फेअर पुरस्कार सोहळ्यात अनेक पुरस्कार मिळाले आहे. किरण रावला सुद्धा बेस्ट डायरेक्टरचा अवार्ड मिळाला आहे. लापता लेडीज या चित्रपटातने एकून 14 पुरस्कार प्राप्त करत सगळ्यात जास्त अवॉर्ड मिळवत रेकॉर्ड बनवला आहे. सध्या सगळीकडे लापता लेडीजच्या चित्रपटाची चर्चा होताना पहायला मिळतेय..नक्की कोणाला कोणता पुरस्कार मिळाला?उत्कृष्ट चित्रपट - लापता लेडीजउत्कृष्ट दिग्दर्शक - किरन राव (लापता लेडीज) उत्कृष्ट चित्रपट (क्रिटिक्स चॉईस) आय वॉन्ट टू टॉक उत्कृष्ट अभिनेता - अभिषेक बच्चन (आय वॉन्ट टू टॉक )उत्कृष्ट अभिनेता - कार्तिक आर्यन (चंदू चॅपिंयन)उत्कृष्ट अभिनेता (क्रिटिक्स चॉईस) - राजकुमार राव (श्रीकांत)उत्कृष्ट अभिनेत्री - आलिया भट्ट (जिगरा)उत्कृष्ट अभिनेत्री (क्रिटिक्स चॉईज) - प्रतिभा रांटा (लापता लेडीज)उत्कृष्ट सहाय्यक अभिनेता - रवि किशन (लापता लेडीज)उत्कृष्ट सहाय्यक अभिनेत्री - छाया कदम (लापता लेडीज)उत्कृष्ट म्युझिक अल्बम - राम संपत (लापता लेडीज) .राज्यभरात थांबवलं 'मनाचे- श्लोक' चित्रपटाचं प्रदर्शन, चित्रपटाचं नाव बदलणार, मृण्मयी पोस्ट शेअर करत म्हणाली...'अतिशय दु:खद'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.