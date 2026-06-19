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एकेकाळी सिनेसृष्टी गाजवली, पण चंदेरी दुनियेतील तारा आज अंधारात! फिल्मफेअर विजेत्या अभिनेत्रीवर उपासमारीची वेळ; पालिकेकडे स्टॉलची याचना

Aishwarya Rane: फिल्मफेअर विजेत्या अभिनेत्री ऐश्वर्या राणेवर उपासमारीची वेळ आली आहे. चित्रीकरणादरम्यान झालेल्या अपघातामुळे आज त्यांना जगण्यासाठी क्रूर संघर्षाचा सामना करावा लागत आहे.
Aishwarya Rane

Aishwarya Rane

ESakal

मिलिंद तांबे - सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : चंदेरी दुनियेचे झगमगते आयुष्य, मागे-पुढे करणारे शेकडो चाहते, प्रतिष्ठेचा 'फिल्मफेअर' पुरस्कार मिळवलेला आणि 'धूमधडाका'सारख्या सुपरहिट चित्रपटातील मुख्य नायिका ऐश्वर्या राणे कधीकाळी चित्रपटसृष्टीत आघाडीच्या अभिनेत्री होत्या. आज त्या जगण्यासाठी क्रूर संघर्षाचा सामना करीत आहेत. वयाच्या ७२व्या वर्षी डोक्यावर हक्काचे छप्पर आणि उदरनिर्वाहाचे साधन नसल्याने एका स्टॉलसाठी मुंबई महापालिकेचे उंबरठे झिजवण्याची त्यांच्यावर वेळ आली आहे.

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