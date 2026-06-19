एकेकाळी सिनेसृष्टी गाजवली, पण चंदेरी दुनियेतील तारा आज अंधारात! फिल्मफेअर विजेत्या अभिनेत्रीवर उपासमारीची वेळ; पालिकेकडे स्टॉलची याचना

मुंबई : चंदेरी दुनियेचे झगमगते आयुष्य, मागे-पुढे करणारे शेकडो चाहते, प्रतिष्ठेचा 'फिल्मफेअर' पुरस्कार मिळवलेला आणि 'धूमधडाका'सारख्या सुपरहिट चित्रपटातील मुख्य नायिका ऐश्वर्या राणे कधीकाळी चित्रपटसृष्टीत आघाडीच्या अभिनेत्री होत्या. आज त्या जगण्यासाठी क्रूर संघर्षाचा सामना करीत आहेत. वयाच्या ७२व्या वर्षी डोक्यावर हक्काचे छप्पर आणि उदरनिर्वाहाचे साधन नसल्याने एका स्टॉलसाठी मुंबई महापालिकेचे उंबरठे झिजवण्याची त्यांच्यावर वेळ आली आहे..१९७३ ते १९९२ दरम्यान ऐश्वर्या राणे यांनी आपल्या दमदार अभिनयाने सिनेसृष्टी गाजवली. १९८९मध्ये त्यांना 'फिल्मफेअर' पुरस्कारही मिळाला; मात्र म्हैसूर येथे चित्रीकरणादरम्यान झालेल्या अपघातात पाठीचा कणा गंभीररीत्या बाधित झाला. त्यावरील उपचारादरम्यान त्यांची आयुष्यभराची सगळी जमापूंजी संपली, राहते घर आणि मालमत्ताही विकावी लागली. त्यांचे हसतेखेळते करिअर कायमचे संपले..आज त्यांच्याकडे ना हक्काचे छप्पर आहे, ना औषधोपचारासाठी पैसा. आता पुन्हा अभिनय करणे शारीरिकदृष्ट्या शक्य नसल्याने राणे यांनी स्वाभिमानाने जगण्यासाठी मंत्रालय परिसरात एखादा छोटा स्टॉल मिळण्याची मुंबई महापालिकेकडे मागणी केली आहे. त्यासाठी व्हीलचेअर किंवा काठीचा आधार घेत त्यांनी महापालिकेकडे अर्ज केला. महापौर रितू तावडे यांनी 'ए' वॉर्डच्या सहाय्यक आयुक्तांना पत्र लिहून राणे यांना निराधार महिला कोट्यातून तत्काळ स्टॉल मंजूर करावा, अशी शिफारस केली; मात्र गेल्या तीन महिन्यांपासून त्यांच्या अर्जावर निर्णय होत नसल्याने त्या महापालिकेचे उंबरठे झिजवत आहे..Tukaram Mundhe: तुकाराम मुंढेंचा दणका! विशेष मोहिमेत २ कोटींचा साठा जप्त, १६ जणांना अटक.धोरण नसल्याने प्रशासकीय अडचणराणे यांच्या या प्रकरणावर 'ए' वॉर्डचे सहाय्यक आयुक्त गजानन बेल्लाळे यांनी प्रशासकीय अडचण स्पष्ट केली. महापौरांचे शिफारस पत्र आम्हाला मिळाले आहे; मात्र महापालिकेच्या नियमांनुसार एखाद्या व्यक्तीला अशा प्रकारे बेट व्यावसायिक गाळा किंवा स्टॉल वितरित करण्याचे कोणतेही धोरण नाही.धोरणात्मक निर्णयाशिवाय स्टॉलचे थेट वाटप करता येत नाही. यापूर्वी कधी अशा विशेष प्रकरणांमध्ये गाळ्यांचे वाटप झाले आहे का, याबाबतची माहिती घेतली जात आहे. तसे नसल्यास नवे धोरण तयार केल्याशिवाय राणे यांना स्टॉल देणे प्रशासकीयदृष्ट्या शक्य होणार नसल्याचे बेल्लाळे यांनी सांगितले..मी कोणासमोरही हात पसरणार नाही. मी स्वाभिमानाने जगणे पसंत करीत असल्याने महापौर रितू तावडे यांच्याकडे एका स्टॉलची मागणी केली आहे. त्या मला स्टॉल मिळवून देतील, अशी अपेक्षा आहे.-ऐश्वर्या राणे, ज्येष्ठ अभिनेत्री.Mumbai BEST Bus Strike : मुंबईत बेस्ट कर्मचाऱ्यांचा संप; रिक्षा चालकांकडून प्रवाशांची लूट, प्रवाशांमध्ये संताप.आठवलेंनी दिला होता आसराकेंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी संवेदनशीलता दाखवत राणे यांना तीन महिने घरी आसरा दिला होता; मात्र आता त्यांचा संघर्ष पुन्हा सुरू झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.