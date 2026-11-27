WHY DID TOM HANKS PRAISE THE INDIAN ACTRESS: हॉलिवूडमध्ये आपल्या अभिनयाचा ठसा उमटवणारे अभिनेते टॉम हँक्स यांचे जगभरात असंख्य चाहते आहेत. मात्र, यावेळी टॉम हँक्स स्वतःच एका भारतीय अभिनेत्रीच्या अभिनयाच्या प्रेमात पडले आहेत. विशेष म्हणजे, या अभिनेत्रीने साकारलेली भूमिका पाहून टॉम हँक्स इतके प्रभावित झाले की, त्यांनी तिच्या अभिनयाचे भरभरून कौतुक केले. कोण आहे ही अभिनेत्री आणि तिने असं काय केलंय?.टॉम हँक्स यांनी सुचवला होता 'महाराजा' चित्रपटटॉम हँक्स यांना 'कास्ट अवे' आणि 'फॉरेस्ट गंप' यांसारख्या चित्रपटांमधून विशेष लोकप्रियता मिळाली. त्यांच्या 'फॉरेस्ट गंप' या चित्रपटावर आधारित आमिर खानचा 'लाल सिंह चड्ढा' हा चित्रपटही प्रदर्शित झाला होता. आता टॉम हँक्स यांनी एका भारतीय चित्रपटाबद्दल व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया चर्चेत आली आहे..८४ व्या वर्षीही आशा पारेख घेतात फिटनेसची काळजी! रात्रीच्या जेवणात असतं खास कॉम्बिनेशन.'द हॉलिवूड रिपोर्टर इंडिया'ला दिलेल्या मुलाखतीत कविता गुप्ता यांनी टॉम हँक्स यांच्यासोबत झालेल्या भेटीचा अनुभव सांगितला. वर्षाच्या सुरुवातीला LACMA गाला या कार्यक्रमात त्यांची टॉम हँक्स यांच्याशी भेट झाली होती. त्यावेळी टॉम यांनी त्यांना भारतातील आवर्जून पाहावेत असे तीन चित्रपट सुचवण्यास सांगितले. त्यावर कविता यांनी विजय सेतुपतीची प्रमुख भूमिका असलेला 'महाराजा' हा चित्रपट पाहण्याचा सल्ला दिला..'ती किती कमाल अभिनेत्री आहे!' टॉम हँक्स यांची प्रतिक्रियायानंतर ७ नोव्हेंबरला कविता गुप्ता यांची टॉम हँक्स यांच्याशी पुन्हा भेट झाली. या भेटीत टॉम यांनी 'महाराजा' चित्रपटाचा उल्लेख करत त्यातील एका अभिनेत्रीच्या अभिनयाने आपण किती प्रभावित झालो, हे सांगितले.कविता यांच्या म्हणण्यानुसार, टॉम हँक्स म्हणाले, "मी अजूनही त्या मुलीचा विचार करत आहे. ती किती कमाल अभिनेत्री आहे! मला वाटत नाही की मी अशी भूमिका साकारू शकलो असतो. मी तर त्या माणसाला मारूनच टाकले असते.".टॉम हँक्स यांनी ज्या अभिनेत्रीच्या अभिनयाचे इतके कौतुक केले, ती दुसरी कोणी नसून सचाना नमिदास आहे. 'महाराजा' चित्रपटातील तिच्या अभिनयाने थेट हॉलिवूडच्या या दिग्गज अभिनेत्यालाही प्रभावित केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.