प्राइम व्हिडिओ आणणार ‘फोर मोर शॉट्स प्लीज!’चा शेवटचा सीझन, 19 डिसेंबरला होणार प्रीमियर

Entertainment News : प्रीतिश नंदी कम्युनिकेशन्सद्वारे निर्मित आणि रंगिता प्रीतिश नंदी व इशिता प्रीतिश नंदी यांनी तयार केलेल्या या सर्वाधिक पाहिल्या जाणाऱ्या मालिकेच्या फाइनल सीझनचे दिग्दर्शन अरुणिमा शर्मा आणि नेहा पार्टी मतीयानी यांनी केले आहे. यात सयानी गुप्ता, कीर्ति कुल्हारी, बानी जे आणि मानवी गगरू मुख्य भूमिकेत दिसणार आहेत. या हॉलिडे सीझनमध्ये भारतात आणि जगभरातील 240 पेक्षा जास्त देश व प्रदेशांमध्ये असलेले प्राइम सदस्य 19 डिसेंबरपासून ही मालिका पाहू शकतील..प्राइम व्हिडिओने आज जाहीर केले की आंतरराष्ट्रीय एमी-नामांकन मिळालेल्या ओरिजिनल मालिकेच्या 'फोर मोर शॉट्स प्लीज!' या अंतिम सीझनची ग्लोबल प्रीमियर तारीख 19 डिसेंबर असेल. वर्षाच्या शेवटी ही मालिका जोरदार पुनरागमन करत आहे आणि सुट्टीच्या मोसमात येणारे हे अंतिम पर्व प्रेक्षकांसाठी परफेक्ट ईयर-एंड ट्रीट ठरणार आहे. हसवणारा विनोद, दिलावर परिणाम करणारे ड्रामा, न थांबणारे शॉट्स आणि जीवन जगण्याबाबत कोणत्याही बंधनांना न जुमानणाऱ्या चार महिलांची मैत्री — या सर्वांचा हा अंतिम उत्सव असेल..या फिनालेमध्ये सयानी गुप्ता, कीर्ति कुल्हारी, बानी जे आणि मानवी गगरू पुन्हा त्यांच्या भूमिकांमध्ये दिसतील. त्यांच्यासोबत प्रतीक स्मिता पाटील, मिलिंद सोमन, राजीव सिद्धार्थ, लीजा रे आणि अंकुर राठीही त्यांच्या भूमिकांची पुनरावृत्ती करत आहेत. तसेच या सीझनमध्ये डिनो मोरिया, अनसूया सेनगुप्ता आणि कुनाल रॉय कपूर हेही नव्या कलाकारांच्या रूपाने सामील होत आहेत..ही मालिका प्रितीश नंदी कम्युनिकेशन्सने तयार केली असून रंगिता प्रितिश नंदी आणि इशिता प्रितिश नंदी यांनी ती क्रिएट केली आहे. देविका भगत यांनी मालिकेची कथा विकसित व लिहिली आहे, तर संवाद इशिता मोइत्रा यांचे आहेत. 'फोर मोर शॉट्स प्लीज!' सीझन 4 चे दिग्दर्शन अरुणिमा शर्मा आणि नेहा पार्टी मत्यानी यांनी केले आहे. ही मालिका 19 डिसेंबरला भारतासह 240 पेक्षा अधिक देश व प्रदेशांमध्ये केवळ प्राइम व्हिडिओवर स्ट्रीम होईल..'फोर मोर शॉट्स प्लीज!' आपल्या अंतिम टप्प्यात पुन्हा एकदा तोच धमाका घेऊन येत आहे. ही मालिका नेहमीच खरी मैत्री, बिनधास्त स्वातंत्र्य आणि स्त्रियांच्या त्या गोंडस गुंतागुंतीबद्दल राहिली आहे. पण या वेळी, या फाइनल सीझनमध्ये? आपली आवडती चार व्यक्ती फक्त परतत नाहीत — त्या एक असे वचन घेऊन येत आहेत, जे सगळ्यावर भारी पडणार आहे. आणि पहिल्याच फ्रेमपासून धम्माल आणि अराजकता सुरू होते..परफेक्शन विसरा. सुरक्षित खेळणे विसरा. दामिनी, उमंग, अंजना आणि सिद्धि आता कोणत्याही नियमपुस्तकाचे पालन करणार नाहीत. त्यांना पाहा — कधी अडखळताना, कधी जोरात पडताना, आणि मग त्याच ताकदीने, अधिक वेडेपणा, मस्ती आणि रिअलनेससह पुन्हा उभ्या राहताना. ट्रॅव्हल गोल्स? लेव्हल अप. मैत्री? तिची खरी कसोटी. रोमांस? आधीपेक्षा अधिक गुंतागुंतीचा. आणि सॅस? अगदी निडर..प्राइम व्हिडिओ इंडियाचे डायरेक्टर आणि हेड ऑफ ओरिजिनल्स, निखिल माधोक म्हणाले, "फोर मोर शॉट्स प्लीज! ही अशी ओजी मालिका आहे जिने महत्त्वाच्या चर्चा सुरू केल्या, लाखो प्रेक्षकांना प्रेरणा दिली आणि महिला-प्रधान कथांच्या सीमा पुढे नेल्या." ते पुढे म्हणाले, "या शोची बेधडक प्रामाणिकता, निर्बंधरहित दृष्टी आणि रंगीबेरंगी पात्रांनी फक्त भारतातच नव्हे तर जगभरातील लोकांच्या हृदयाला स्पर्श केला आहे. आम्ही या मालिकेचा अंतिम सीझन सादर करत असताना, या चर्चेत राहिलेल्या पात्रांच्या प्रवासाला सलाम करत आहोत. हा फिनाले प्राइम व्हिडिओच्या धाडसी, खरी आणि निडर आवाजांना प्राधान्य देण्याच्या वचनबद्धतेचे प्रतिक आहे. प्रितीश नंदी कम्युनिकेशन्ससोबत पुन्हा एकदा काम करताना आम्हाला खूप आनंद होत आहे.".प्रितीश नंदी कम्युनिकेशन्सच्या प्रेसिडेंट आणि क्रिएटिव्ह डायरेक्टर, रंगिता प्रितिश नंदी म्हणाल्या, "फोर मोर शॉट्स प्लीज! ची सुरुवात आमची महिलांना तशाच दाखवण्याच्या इच्छेतून झाली — जशा त्यांना असायला हवे असे नाही, तर जशा त्या खऱ्या अर्थाने आहेत — महत्त्वाकांक्षी आणि अतिशय निष्ठावान.".त्या पुढे म्हणाल्या, "दामिनी, उमंग, अंजना आणि सिद्धि या एका पिढीच्या आयकॉन बनताना पाहणे, जे जीवन आणि नात्यांच्या गुंतागुंतीतून वाट काढत पुढे जातात, आमच्यासाठी एक मोठा सन्मान होता. हा फिनाले त्या संपूर्ण प्रवासाचा सर्वोच्च सूर आहे. प्राइम व्हिडिओसोबत भागीदारी केल्याचा आम्हाला अभिमान आहे, ज्यांनी या कथेला विश्वास दिला आणि तिला जगभर पोहोचण्यात आम्हाला साथ दिली.".