Premier

प्राइम व्हिडिओ आणणार ‘फोर मोर शॉट्स प्लीज!’चा शेवटचा सीझन, 19 डिसेंबरला होणार प्रीमियर

Four More Shots Please Finale Season : प्राईम व्हिडीओवर लवकरच फोर मोर शॉट्स प्लिजचा शेवटचा सीजन रिलीज होणार आहे. जाणून घेऊया सिजनविषयी.
Four More Shots Please Finale Season

Four More Shots Please Finale Season

esakal

kimaya narayan
Updated on

Entertainment News : प्रीतिश नंदी कम्युनिकेशन्सद्वारे निर्मित आणि रंगिता प्रीतिश नंदी व इशिता प्रीतिश नंदी यांनी तयार केलेल्या या सर्वाधिक पाहिल्या जाणाऱ्या मालिकेच्या फाइनल सीझनचे दिग्दर्शन अरुणिमा शर्मा आणि नेहा पार्टी मतीयानी यांनी केले आहे. यात सयानी गुप्ता, कीर्ति कुल्हारी, बानी जे आणि मानवी गगरू मुख्य भूमिकेत दिसणार आहेत. या हॉलिडे सीझनमध्ये भारतात आणि जगभरातील 240 पेक्षा जास्त देश व प्रदेशांमध्ये असलेले प्राइम सदस्य 19 डिसेंबरपासून ही मालिका पाहू शकतील.

Loading content, please wait...
Web Series
Entertainment news
Entertainment Field

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com