Frame Movie Review : माणुसकी की कॅमेऱ्याची लेन्स? नागराज मंजुळे आणि अमेय वाघ यांच्या हटके भूमिकेनं वेधलं लक्ष; वाचा 'फ्रेम' चित्रपटाचा रिव्ह्यू

Frame Movie Review Zee5 : 'एक चित्र हजार शब्दांच्या बरोबरीचे असते' असे म्हटले जाते. कधी कधी लेखणी जी गोष्ट मांडू शकत नाही, ती कॅमेऱ्याची एक फ्रेम अचूकपणे टिपते. मात्र याच फोटोग्राफीच्या जगामागे एक अत्यंत अस्वस्थ करणारा नैतिक संघर्ष दडलेला असतो. एखादी संवेदनशील, दुःखद किंवा भीषण घटना डोळ्यांसमोर घडत असताना, छायाचित्रकाराने आधी कॅमेऱ्याची 'फ्रेम' सेट करावी की समोरच्या माणसाला मदतीचा हात पुढे करावा? व्यावसायिक फोटोग्राफीचे नियम पाळावेत की मनातली माणुसकी जपावी? हा प्रश्न फोटोग्राफी क्षेत्रात नेहमीच उभा ठाकतो..या दोन विचारसरणींमध्ये एक अत्यंत धूसर सीमारेषा असते, जिथे एका बाजूला कॅमेऱ्याची लेन्स असते आणि दुसऱ्या बाजूला मानवी संवेदना. फोटोग्राफीच्या याच नैतिकतेमधील संघर्षाचा वेध घेण्याचा प्रयत्न दिग्दर्शक विक्रम पाटवर्धन यांनी ‘फ्रेम’ या चित्रपटात केला आहे. आता हा चित्रपट झी ५ या ओटीटी प्लॅटफाॅर्मवर प्रदर्शित झाला आहे..हा चित्रपट फोटोग्राफी व्यावसायिकता आणि मानवी संवेदना यांच्यातील संघर्ष अधोरेखित करणारा आहे. एखाद्या गंभीर प्रसंगी छायाचित्रकाराने फोटो टिपणे महत्त्वाचे की माणुसकी जपणे, या मूलभूत प्रश्नाभोवती चित्रपटाची मांडणी आकार घेत जाते. कथा दोन भिन्न स्वभावांच्या छायाचित्रकारांभोवती फिरणारी आहे. चंदू पानसरे (नागराज मंजुळे) हा अनुभवी आणि नावाजलेला फोटो जर्नालिस्ट असतो..एका दैनिकात काम करणाऱ्या चंदूकडे फोटोग्राफी हे केवळ काम नसून त्याचे संपूर्ण आयुष्यच असते. त्याच दैनिकात इंटर्नशिपसाठी आलेला सिद्धार्थ देशमुख (अमेय वाघ) मात्र संवेदनशील आणि आदर्शवादी वृत्तीचा तरुण असतो. एका घटनेचे छायाचित्रण करण्यासाठी गेलेल्या सिद्धार्थला दुखापत होते; मात्र त्याने टिपलेल्या छायाचित्रांचे सर्वत्र कौतुक होते. याच काळात त्याची ओळख रागिनी (अक्षया गुरव) हिच्याशी होते आणि त्यांच्यात हळूहळू मैत्री फुलू लागते..दुसरीकडे, चंदूच्या वैयक्तिक आयुष्यात अनेक उलथापालथी सुरू असतात. पत्नीपासून विभक्त झालेला चंदू आपल्या मुलीपासूनही दुरावलेला असतो. त्याची माजी पत्नी (मुग्धा गोडसे) मुलीला घेऊन परदेशात स्थायिक होण्याच्या तयारीत असते. त्यामुळे आयुष्यातील अनेक आनंदांना मुकलेल्या चंदूने स्वतःला पूर्णपणे स्वतःच्या कामात झोकून दिलेले असते. त्याच्यासाठी प्रत्येक प्रसंग हा एका छायाचित्रासारखा असतो, तर सिद्धार्थसाठी त्या छायाचित्रामागची माणसं अधिक महत्त्वाची असतात. याच दोन विचारसरणींमधील संघर्षातून फ्रेम पुढे सरकतो. अभिनयाच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर फ्रेमची सर्वांत मोठी जमेची बाजू म्हणजे नागराज मंजुळे आणि अमेय वाघ यांची प्रभावी जोडी..अनुभवी फोटो जर्नालिस्ट चंदू पानसरेच्या भूमिकेत नागराज मंजुळे यांनी कमालीचा संयम आणि गांभीर्य दाखवले आहे. सतत एखाद्या छायाचित्राच्या शोधात असलेल्या, भावनांपेक्षा कामाला प्राधान्य देणाऱ्या व्यक्तीचा अलिप्तपणा त्यांनी देहबोली आणि नजरेतून प्रभावीपणे उभा केला आहे. विशेष म्हणजे, फँड्री, सैराट आणि झुंड या चित्रपटांमधून माणुसकीचा दृष्टिकोन मांडणाऱ्या नागराज यांच्याच पडद्यावरील प्रतिमेच्या अगदी विरुद्ध असलेली ही व्यक्तिरेखा त्यांनी सहजतेने साकारली आहे..दुसरीकडे अमेय वाघ यांनी सिद्धार्थच्या भूमिकेत नवखेपणा, संवेदनशीलता आणि आदर्शवाद यांचा सुरेख मिलाफ साधला आहे. कठोर वास्तवाशी सामना करत असतानाही माणुसकी जपण्याचा त्याचा प्रयत्न अमेयने अत्यंत नैसर्गिकपणे साकारला आहे..अक्षय गुरवने साकारलेली सिने पत्रकाराची भूमिका पत्रकारितेचा एक वेगळा ग्लॅमरस पैलू उलगडणारी झाली आहे. मुग्धा गोडसे यांची भूमिका मर्यादित असली तरी ती कथानकाला महत्त्वाचा भावनिक संदर्भ देते. तांत्रिकदृष्ट्याही हा चित्रपट प्रभावी आहे. मिलिंद जोग यांचे छायांकन चित्रपटाच्या आशयाला पूरक असेच झाले आहे. विशेषतः गुन्हेगारीची घटनास्थळे, अपघात आणि आपत्तीग्रस्त भागांचे चित्रण करताना कॅमेऱ्याने केवळ दृश्ये टिपली नाहीत तर त्या प्रसंगांमागील अस्वस्थताही प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवली आहे. काही प्रसंगांमध्ये फ्रेमिंगचा वापर करून दिग्दर्शकाने व्यक्तिरेखांच्या मानसिक संघर्षालाही अधोरेखित केले आहे..विक्रम पाटवर्धन यांचे दिग्दर्शन संयमी आणि परिपक्व असेच झाले आहे. ते कोणत्याही पात्राला पूर्णपणे नायक किंवा खलनायक बनवत नाहीत. त्यामुळे चित्रपट नैतिक प्रश्नांवर भाष्य करत असला तरी तो उपदेशात्मक होत नाही. वेगवान संकलन आणि प्रसंगानुरूप पार्श्वसंगीत चित्रपटाचा लयबद्धपणा कायम ठेवणारे आहे. त्यामुळे फ्रेम हा केवळ पत्रकारितेवरील चित्रपट न राहता संवेदनशीलता, नैतिकता आणि व्यावसायिकतेच्या सीमारेषेचा वेध घेणारा विचारप्रवर्तक अनुभव ठरणारा आहे.-तीन स्टार (***).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.