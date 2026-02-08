आधी शिव्या दिल्या आता 'उत्तम दिग्दर्शक' म्हणत शंशाक केतकरकडून देवस्थळींना शुभेच्छा, पोस्ट होतोय व्हायरल

Shashank Ketkar Wishes director Mandar Devasthali: अभिनेता शंशाक केतकर यांच्या अभिनयाचा मोठा चाहतावर्ग आहे. त्याने आजवर अनेक मालिकांमध्ये आपल्या अभिनयाची छाप पाडलीय. तसंच शंशाक केतकर नेहमीच सोशल मीडियावर सक्रीय असतो. तो सोशल मीडियाच्या माध्यमातून नेहमीच चाहत्यांच्या संपर्कात राहतो. समाजात घडत असलेल्या चुकीच्या गोष्टींवर तो परखडपणे त्याचे मत सुद्धा मांडतो. अनेक व्हिडिओ शेअर करत तो सत्य परिस्थिती सुद्धा जगासमोर दाखवण्याचा प्रयत्न करतो. .दरम्यान काही दिवसापूर्वी शंशाक केतकरने दिग्दर्शक मंदार देवस्थळी यांच्यावर पैसे बुडवल्याचा आरोप केला होता. सुरुवातीला दिग्दर्शकांचं नाव न घेता त्याने एका दिग्दर्शकांने पैसे बुडवल्याचं सांगितलं. तसंच लवकरच त्या दिग्दर्शकाचं नाव जाहीर करतो. असंही शंशाक म्हणाला. दोन दिवसानंतर शंशाकने मंदार देवस्थळी यांच्यासोबत झालेला व्हॉस्टअॅपवरील संवाद तसंच पैशाची फसवणूक याबद्दल मोठी पोस्ट लिहली होती. .त्याची ती पोस्ट सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाली. पोस्टवर लोकांच्या अनेक कमेंट्स येत होत्या. अनेक कलाकरांनी त्यांना दिग्दर्शकाकडून आलेला अनुभवही शेअर केला. यावेळी शंशाकने मंदार देवस्थळी यांच्यावर कारवाई करण्याचीही धमकी दिली होती. दरम्यान अशातच आता शंशाकने केलेली एक पोस्ट चर्चेत आली आहे. .शनिवारी मंदार देवस्थळी यांचा वाढदिवस होता. त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त शंशाक केतकरने सोशल मीडियावर पोस्ट करत शुभेच्छा दिल्या आहे. शंशाकने सोशल मीडियावर एक जुनं आर्टिकल शेअर करत मंदार देवस्थळीला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्यात. यावेळी पोस्टमध्ये शंशाकने लिहलं की, 'जगाला काहीही वाटू दे... माझ्यासाठी तेव्हाही तु होतास आणि आताही तु एक उत्तम दिग्दर्शक आहेस' असं तिने लिहलं. त्यामुळे सोशल मीडियावर नेटकरी शंशाकला ट्रोल करताय.."माझी चूक झाली" शशांक केतकरवर टीका करणाऱ्या लेखकाने मागितली माफी ; "मी लिहिलं होतं तमाशा करू नको..".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.