Premier

आधी शिव्या दिल्या आता 'उत्तम दिग्दर्शक' म्हणत शंशाक केतकरकडून देवस्थळींना शुभेच्छा, पोस्ट होतोय व्हायरल

SHASHANK KETKAR’S BIRTHDAY WISH FOR MANDAR DEVASTHALI: अभिनेता शंशाक केतकर पुन्हा एकदा सोशल मीडियावरील पोस्टमुळे चर्चेत आला आहे. काही दिवसांपूर्वी दिग्दर्शक मंदार देवस्थळी यांच्यावर पैसे बुडवल्याचा आरोप केल्यानंतर आता शंशाकने त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छा देत त्यांना ‘उत्तम दिग्दर्शक’ म्हटले आहे.
SHASHANK KETKAR’S BIRTHDAY WISH FOR MANDAR DEVASTHALI

SHASHANK KETKAR’S BIRTHDAY WISH FOR MANDAR DEVASTHALI

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

Shashank Ketkar Wishes director Mandar Devasthali: अभिनेता शंशाक केतकर यांच्या अभिनयाचा मोठा चाहतावर्ग आहे. त्याने आजवर अनेक मालिकांमध्ये आपल्या अभिनयाची छाप पाडलीय. तसंच शंशाक केतकर नेहमीच सोशल मीडियावर सक्रीय असतो. तो सोशल मीडियाच्या माध्यमातून नेहमीच चाहत्यांच्या संपर्कात राहतो. समाजात घडत असलेल्या चुकीच्या गोष्टींवर तो परखडपणे त्याचे मत सुद्धा मांडतो. अनेक व्हिडिओ शेअर करत तो सत्य परिस्थिती सुद्धा जगासमोर दाखवण्याचा प्रयत्न करतो.

Loading content, please wait...
marathi
post
Birthday
Director
marathi actor
Shashank Ketkar
Entertainment news

Related Stories

No stories found.