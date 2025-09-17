गावमातीतील नात्यागोत्याचं भीषण वास्तव

विजय कलमकरगावातल्या तरुणांच्या न होणाऱ्या लग्नाचा विषय घेत माती आणि नाती जोडणारा ‘कुर्ला टू वेंगुर्ला’ लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. प्रल्हाद कुडतरकर, वीणा जामकर, वैभव मांगले आणि अनघा राणे प्रमुख भूमिकेत आहेत. सिने कथा कीर्तन, चंद्रभागा स्टुडिओज आणि ऑरा प्रॉडक्शन्स यांची निर्मिती असून, विजय कलमकर यांनी दिग्दर्शन केले आहे. हा चित्रपट १९ सप्टेंबर रोजी प्रदर्शित होणार आहे. त्यानिमित्ताने दिग्दर्शक विजय कलमकर यांच्याशी साधलेला खास संवाद..स्वस्तिका नाटेकरतुम्ही या क्षेत्रात यायचा निर्णय कसा घेतला?माझा प्रवास एका साध्या मध्यमवर्गीय कुटुंबातून सुरू झाला. मुंबईत जन्म झाला तेव्हा वडील गिरणी कामगार होते. मी फक्त एक वर्षाचा असतानाच मला पोलिओ झाला आणि त्याच वेळी वडील संपावर असल्याने घरात उत्पन्न नव्हते; तरीही वडिलांनी लहानपणापासून शिकवले, की परिस्थिती बदलायची असेल तर शिक्षण हाच खरा मार्ग आहे. त्या प्रेरणेने मी जिद्दीने अभ्यास केला, दहावीत महाराष्ट्रात प्रथम आलो आणि पुढे इलेक्ट्रॉनिक्स व टेलिकम्युनिकेशन या शाखेत इंजिनिअरिंग केले. अभ्यासाबरोबरच कला क्षेत्राची आवड जोपासत मी विविध स्पर्धा व कार्यक्रमांमध्ये भाग घेत राहिलो. या काळात गुरू अमरजित आमले भेटले, ज्यांनी दाखवून दिले की हिंदी चित्रपटसृष्टीत खान, चोप्रा, जोहर यांची कुटुंबे आहेत; पण मराठी माणसाचे स्थान तिथे नाही. त्यांच्या विचारांनी प्रेरित होऊन मी ग्रामीण भागात संशोधन केले आणि तिथल्या हुशार मुला-मुलींना मार्गदर्शन मिळावे म्हणून ‘स्पंदन परिवार सिनेमा मूव्हमेंट’ सुरू केली. संघर्ष करणाऱ्या कलाकारांना व्यासपीठ देण्याची जबाबदारी घेत मी दिग्दर्शन करण्याचा निर्णय घेतला. २००४मध्ये इंजिनिअरिंग पूर्ण झाल्यानंतर गोव्यातील आंतरराष्ट्रीय चित्रपट सोसायटीच्या २४ तासांत लघुपट बनवण्याच्या स्पर्धेत मी व माझ्या मित्रांनी ‘रंग’ हा लघुपट तयार केला, ज्याला सर्वोत्कृष्ट लघुपट पुरस्कार मिळाला. त्यानंतर एफटीआयआयची परीक्षा दिली आणि भारतभरातून निवडलेल्या फक्त आठ विद्यार्थ्यांमध्ये माझी निवड झाली. तिथे फिल्म एडिटिंग शिकताना मी ‘आरण्यक’ या चित्रपटाचे संकलन केले आणि सर्वोत्कृष्ट संकलन पुरस्कार मिळवला. या प्रवासातून मला खात्री पटली, की मी चित्रपटसृष्टीत यशस्वीपणे काम करू शकतो. .‘कुर्ला टू वेंगुर्ला’ या चित्रपटाची कथा कशी सुचली?जसं मी आधी सांगितल्याप्रमाणे आम्ही ग्रामीण भागात कार्यशाळा घ्यायला वेंगुर्ल्याला गेलो होतो. या कार्यशाळांसाठी आम्ही कधीच शुल्क घेत नाही. तिथे आम्हाला एका मंगल कार्यालयात राहण्याची सोय झाली. त्या वेळी त्या मंगल कार्यालयाच्या मालकाने सांगितले, की गावातील अनेक मुलांची लग्नं होत नाहीत. कारण विचारल्यावर लक्षात आले, की शहराच्या ओढीमुळे खेडेगावातील तरुण अविवाहित राहतात. गावात शेती, शिक्षण आणि सोयी असूनही लोकांना शहरातच राहणेपसंत असते. आम्ही तिथल्या मुला-मुलींशी बोललो तेव्हा त्यांनीही सांगितले, की त्यांना आयुष्यात बऱ्याच अपेक्षा आहेत आणि इतरांसारखेच लग्न करायचे आहे. या सगळ्या अनुभवातून आम्हाला जाणवले, की यावर एक चित्रपट तयार करता येईल. अशा प्रकारे गावापासून शहरापर्यंतचा प्रवास म्हणजेच ‘कुर्ला टू वेंगुर्ला’ या चित्रपटाची कल्पना सुचली..दिग्दर्शन करताना काही आव्हाने आली का?शारीरिक अडचणींमुळे प्रवास करून वेळेत चित्रीकरणाला पोहोचणे हे माझ्यासाठी नेहमीच एक मोठे आव्हान ठरते. त्यात पहिला चित्रपट असल्याने प्रायोजक तयार नव्हते. त्यामुळे जवळपास वर्षभर धावपळ सुरू होती. अनेक उत्पादकांकडून मात्र अटी घालण्यात येत होत्या. त्यांच्या मर्जीप्रमाणे कलाकार निवडणे किंवा चित्रपटात आयटम साँग घालणे. मला भीती होती, की अशा अटींमुळे कथेची मुळंच नष्ट होतील. म्हणून आम्ही स्वतःची निर्मिती संस्था सुरू केली आणि नातेवाईक व मित्रांकडून थोडेथोडे पैसे गोळा करून चित्रपट उभारला. साधारण ५०दिवसांचे शूट पूर्ण झाल्यावर कोविड आला आणि उरलेले फक्त पाच दिवस पूर्ण करायला जवळपास एक वर्ष लागले. तरीही ज्यांनी आम्हाला आर्थिक मदत केली त्यांनी विश्वास कायम ठेवला. कारण त्यांनाही चित्रपटाची कथा आवडली होती. अखेर चित्रपट पूर्ण झाला. आम्ही कुठल्याही स्टुडिओची मदत न घेता पूर्णपणे लोकशाहीच्या माध्यमातून निर्मिती केली. त्यानंतर ग्लोबल कोकण या संस्थेलाही आमचा चित्रपट आवडला आणि त्यांनी आमची चळवळ त्यांच्या कार्याशी जोडली. त्यामुळे आमच्या प्रवासाला नवा वेग आणि लोकांचा ठाम पाठिंबा मिळाला..या चित्रपटात कोकणातील अनेक कलाकार पाहायला मिळणार आहेत. त्यांच्यासोबत काम करण्याचा अनुभव कसा होता?पहिलं म्हणजे चित्रपटाचं तात्पर्य खूप महत्त्वाचं आणि गंभीर आहे. कारण ही समस्या फक्त महाराष्ट्रापुरती मर्यादित नसून, संपूर्ण भारतभर दिसते. सगळ्यांना गाव सोडून शहरात जायचं आहे आणि गावाला परके करायचं आहे. मात्र हा मुद्दा मी अगदी हसतखेळत, हलक्याफुलक्या विनोदी पद्धतीने दाखवायचा प्रयत्न केला आहे; जेणेकरून प्रेक्षक जेव्हा कुटुंबासह चित्रपट पाहतील तेव्हा सुरुवातीला हसतील, पण शेवटी खरा संदेश त्यांच्यापर्यंत पोहोचेल. या चित्रपटाला वैभव मांगले, सुनील तावडे, स्वानंदी टिकेकर, प्रल्हाद कुडतरकर, वीणा जामकर आणि इतर अनेक उत्कृष्ट कलाकारांनी आपलं योगदान देऊन अजून रंगत आणली. कोकणातील लोकही अत्यंत समजूतदार आणि जिव्हाळ्याने मदत करणारे भेटले. पुढे जेव्हा मी फिल्मचं शिक्षण पूर्ण केलं तेव्हा मला ‘पाणी फाउंडेशन’मध्ये संकलक आणि लेखक म्हणून काम करण्याची संधी मिळाली. तिथे चार वर्षे मी सर्जनशील सहाय्यक म्हणून काम केलं. आमिर खान यांच्यासोबत काम करताना त्यांच्या व्यावसायिक दृष्टिकोनातून प्रत्येक बारीकसारीक गोष्टीची काळजी घेण्याची पद्धत पाहून मीही अचूकतेने आणि शिस्तबद्ध पद्धतीने काम करण्याची सवय लावून घेतली..या चित्रपटातून प्रेक्षकांना काय संदेश द्याल?खरंतर हा चित्रपट कोणताही ठरावीक संदेश देत नाही, पण प्रेक्षकांना अंतर्मुख करायला भाग पाडतो. त्यातून काय संदेश घ्यायचा हे पूर्णपणे प्रेक्षकांवर सोडून दिलं आहे. मला चित्रपट बनवताना थोडी मनोरंजक शैली आवडते आणि हा चित्रपटही कुटुंबासह पाहण्यासारखाच आहे. जसं कडू औषध साखरेच्या पाकात देतात तसंच हा चित्रपट तुम्हाला सुरुवातीला हसवत खेळवत नेतो आणि शेवटी अलगद डोळ्यात पाणी आणतो. मला असं वाटतं की गाव सोडून शहरात राहणं ही खरी प्रगती नाही. प्रगती म्हणजे नेमकं काय, आपण कुठे चुकतोय याची जाणीव हा चित्रपट करून देतो. आपल्या आजूबाजूच्या लोकांवर जळून त्यांच्यासारखं मिळवणं हा प्रगतीचा मार्ग नाही. शेवटी मी एवढंच सांगू इच्छितो की मराठी चित्रपट टिकवायचा असेल तर मराठीतील चांगल्या दिग्दर्शकांना जास्तीत जास्त थिएटर मिळणं आवश्यक आहे आणि त्यासाठी प्रेक्षकांनी पुढे येऊन मराठी चित्रपटगृहात जाऊन चित्रपट पाहायला हवा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.