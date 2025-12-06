'कैरी'च्या सेटवरची धमाल मैत्री! सायली–सिद्धार्थची ऑफस्क्रीन केमिस्ट्री सगळ्यांना भुरळ घालणारी!

Friendship Between Sayali Sanjeev & Siddharth Jadhav : चित्रपटसृष्टीत अनेक कलावंत एकत्र काम करतात, परंतु काही नाती कामाच्या चौकटीपलीकडे जाऊन मनाला भिडतात. अभिनेत्री सायली संजीव आणि अभिनेता सिद्धार्थ जाधव यांची मैत्री त्यापैकीच एक. अनेक वर्षांपूर्वी झालेली ओळख, विविध प्रीमिअर्स आणि ॲवॉर्ड शोंमध्ये झालेल्या गप्पा, आणि आता ‘कैरी’च्या निमित्तानं आलेला एकत्र काम करण्याचा योग - या सर्वांतून फुललेली त्यांची निखळ दोस्ती आजही तेवढीच निर्मळ आहे. .पडद्यामागे निर्माण झालेला हा बंध पडद्यावरही तितकाच खरा जाणवतो. याविषयी सिद्धार्थ सांगतो, ‘‘सायलीची आणि माझी ओळख बरेच वर्षांपासूनची आहे. नक्की कुठे आणि कधी भेटलो ते आठवत नाहीये; पण एकाच क्षेत्रात असल्याने अनेक ठिकाणी भेटायचो, तेव्हा आमच्या गप्पा व्हायच्या. त्यामुळे चांगली ओळख तर होती; पण एकत्र काम करण्याचा योग ‘कैरी’च्या निमित्तानं आला. मात्र, पहिल्यांदाच एकत्र काम करतोय असं अजिबात वाटलं नाही. चित्रीकरणादरम्यान आमची खूप छान मैत्री झाली. सायली माणूस म्हणून खूप खरी आहे. आम्ही सेटवर खूप धमाल केली.’’.सायली सांगत होती, ‘‘सिद्धार्थ माणूसच असा आहे, ना की त्याच्याशी मैत्री व्हायला कोणालाही वेळ लागणार नाही. तो पहिल्याच भेटीत समोरच्याला आपलंसं करून घेतो. आठ-नऊ वर्षांपूर्वी तर मी तशी नवखीच होते; पण तरी तो आज ज्या आत्मीयतेने बोलतो, तसाच तेव्हाही बोलायचा. आमच्यातली मैत्री आणि बॉंडिंग ‘कैरी’मध्ये खूप छान रिफ्लेक्ट झालंय. सिद्धार्थ ‘यारों का यार’ आहे. मित्रांसाठी तो काहीही करायला तयार असतो..कितीही दमला असेल किंवा स्वतःला काही त्रास होत असेल, तरीही मित्राच्या गरजेला तो धावत जाईल. म्हणूनच त्याचे चित्रपटविश्वात आणि बाहेरही जीवाभावाचे अनेक मित्र आहेत. जशी चित्रपटात कैरीला खात्री आहे, की गोपालच आपल्याला मदत करू शकेल, तशीच मला सिद्धार्थबद्दल आहे. मला कधी काही अडचण आली, तर तो नक्की मदतीला धावून येईल आणि नाही येता आलं तर माझ्यापर्यंत मदत पोचेल अशी सोय तरी करेल..‘‘मला सिद्धार्थ अभिनेता म्हणूनही खूप आवडतो. त्याची अभिनयाची रेंज कमाल आहे. ‘आता थांबायचं नाय’मधलं त्याचं काम मला इतकं आवडलंय, की मी शब्दांत सांगू शकत नाही. आता ‘कैरी’मधील त्याच्या गोपालच्या भूमिकेलाही विनोदी, समजूतदार, जबाबबदार असे अनेक कंगोरे आहेत. त्या भूमिकेत इतर कोणाचाही आपण विचारही नाही करू शकणार! त्याच्या डोळ्यात असलेली निरागसता फार अभावानं पाहायला मिळते. .कारण तो माणूस म्हणून तसाच आहे. मी आजवर त्याला कधी कोणावर चिडलेलं, वैतागलेलं पाहिलं नाहीये. मलाही तो सारखं सांगत असतो, की ‘अगं प्रत्येक गोष्ट फार मनाला लावून घायची नसते.’ आम्ही दोघंही सर्वसामान्य मध्यमवर्गीय घरांमधून आलोय, त्यामुळे कोणीही गॉडफादर नसताना त्यानं मराठीबरोबरच हिंदीत जे नाव कमावलंय त्यामागे किती कष्ट, मेहनत आहे याची मला कल्पना आहे.’’."आई नसती तर आज मी इथं नसते!"अभिनेत्री केतकी कुलकर्णीची भावनिक कथा मनाला भिडणारी .सिद्धार्थ म्हणतो, ‘‘सायली अत्यंत गुणी अभिनेत्री आहे. तिच्याबरोबर काम करताना खूप मजा येते. ती स्वतःच्या भूमिकेवर खूप मेहनत घेते, अभ्यास करते. ‘झिम्मा’ किंवा ‘गोष्ट एका पैठणीची’सारखा राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता चित्रपट करूनही तिच्यातली शिकण्याची जिद्द कायम आहे. प्रत्येक भूमिकेत ती स्वतःला झोकून देते. कामाप्रतीची तिची समर्पण वृत्ती तिला खूप पुढे नेईल. ‘कैरी’मधली तिची भूमिका तिच्या करिअरमधला टर्निंग पॉईंट ठरेल याची मला खात्री आहे.’’.सिद्धार्थसाठी मैत्री म्हणजे सर्वस्व आहे. तो म्हणतो, ‘‘माझ्या आजवरच्या प्रवासात, माझ्या यशात कुटुंबाइतकाच वाटा माझ्या मित्रांचा आहे. त्यांनी वेळोवेळी मला साथ दिली. त्यामुळे कधी अपयश आलं, तरी मी खचलो नाही.’’ सायलीसाठी मैत्री म्हणजे ‘कोणावर तरी टाकलेला विश्वास. आपण ज्याच्याबरोबर मनमोकळेपणाने कोणत्याही विषयावर बोलू शकतो, जो आपल्याला कधी जज करत नाही.’(शब्दांकन : अश्विनी सहस्रबुद्धे).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.