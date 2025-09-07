Video: अक्षय कुमार आणि अमृता फडणवीस गणेशोत्सवानंतर स्वच्छता मोहिमेत सहभागी, समुद्रकिनाऱ्याची केली साफसफाई

1 गणेश विसर्जनानंतर मुंबई समुद्रकिनाऱ्यांवर मोठी स्वच्छता मोहीम पार पडली.2 अमृता फडणवीस आणि अक्षय कुमार यांनी स्वयंप्रेरणेने कचरा गोळा करत सहभाग घेतला.3 ‘स्वच्छ भारत मिशन’ अंतर्गत या उपक्रमातून पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश देण्यात आला..गणेश विसर्जनानंतर मुंबईतील समुद्रकिनाऱ्यांवर मोठ्या प्रमाणावर स्वच्छता मोहीम राबवण्यात आलीय. या मोहिमेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस आणि बॉलिवूड अभिनेता अक्षय कुमार यांच्यासह अनेक मान्यवरांनी सहभाग घेतला..‘स्वच्छ भारत मिशन’ अंतर्गत आयोजित या उपक्रमातून पर्यावरण संवर्धन आणि स्वच्छतेचा संदेश देण्यात आला. गणेशोत्सवाच्या काळात समुद्रकिनाऱ्यांवर साचणारा कचरा दूर करून समाजात स्वच्छतेबाबत जागरूकता निर्माण करण्याचे आवाहन यावेळी करण्यात आले. यावेळी आमृता फडणवीस आणि अक्षय कुमार यांनी निर्माल्यासह समुद्रकिनारी साचलेला कचरा गोळा केला..अमृता फडणवीस आणि अक्षय कुमार यांनी स्वयंप्रेरणेने हातात झाडू घेत समुद्रकिनारा स्वच्छ केला आणि नागरिकांनाही यात सहभागी होण्याचे आवाहन केले. या उपक्रमामुळे गणेशोत्सवानंतर पर्यावरण संवर्धनाचा महत्त्वपूर्ण संदेश समाजात पोहोचवण्यात आला..FAQs.गणेश विसर्जनानंतर स्वच्छता मोहिमेत कोण सहभागी झाले?अमृता फडणवीस, अक्षय कुमार आणि अनेक मान्यवर सहभागी झाले..ही स्वच्छता मोहीम कुठे राबवण्यात आली?मुंबईतील विविध समुद्रकिनाऱ्यांवर ही मोहीम झाली..या उपक्रमाचा उद्देश काय होता?पर्यावरण संवर्धन आणि स्वच्छतेबाबत जनजागृती करणे..ही मोहीम कोणत्या अभियानांतर्गत झाली?‘स्वच्छ भारत मिशन’ अंतर्गत ही मोहीम राबवली गेली..Aishwarya And Rekha Bond: ऐश्वर्या राय बच्चन रेखा यांना 'माँ' म्हणून हाक का मारते? हे आहे मोठं कारण!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.