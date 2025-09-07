Premier

Video: अक्षय कुमार आणि अमृता फडणवीस गणेशोत्सवानंतर स्वच्छता मोहिमेत सहभागी, समुद्रकिनाऱ्याची केली साफसफाई

Amruta Fadnavis and Akshay Kumar Lead Mumbai Beach Cleanup After Ganesh Visarjan: गणेश विसर्जनानंतर मुंबईतील समुद्रकिनाऱ्यांवर मोठ्या प्रमाणावर स्वच्छता मोहीम राबवण्यात आली. या मोहिमेत अमृता फडणवीस आणि अक्षय कुमार यांच्यासह अनेक मान्यवरांनी सहभाग घेतला.
1 गणेश विसर्जनानंतर मुंबई समुद्रकिनाऱ्यांवर मोठी स्वच्छता मोहीम पार पडली.

2 अमृता फडणवीस आणि अक्षय कुमार यांनी स्वयंप्रेरणेने कचरा गोळा करत सहभाग घेतला.

3 ‘स्वच्छ भारत मिशन’ अंतर्गत या उपक्रमातून पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश देण्यात आला.

