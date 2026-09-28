Premier

'गारंबीचा बापू' आला रे! कोकणच्या मातीतील बंडखोर कहाणी आता मोठ्या पडद्यावर; 'हा' अभिनेता साकारणार भूमिका

Garambicha Bapu new Marathi movie : श्री. ना पेंडसे यांच्या कादंबरीवर आधारित कुणाची भीड न बाळगणारा, स्वतःच्याच तालात जगणारा, अचाट आणि बेफाट वागणारा 'गारंबीचा बापू' आता प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.
garambicha bapu new movie

garambicha bapu new movie

esakal

Payal Naik
Updated on

कोकणची माती अशी की, ती फक्त भात पिकवत नाही, तर माणसंही घडवते. आंबा-फणसाच्या दाट राईतून, माडा-पोफळींच्या सावलीतून आणि खाडीच्या खारट वाऱ्यातून एक अवखळ, बेभान आणि तितकंच निखळ आयुष्य इथं फुलतं. हर्णै, मुरुड, आंजर्ले, मुर्डी या समुद्रकिनाऱ्यांपासून वर दापोलीपर्यंत पसरलेल्या याच त्रिकोणी प्रदेशात वसलंय एक गाव म्हणजे गारंबी. याच गारंबीत जन्माला येते एक गोष्ट, जी काळाच्या पडद्याआड जात नाही, उलट पिढ्यानपिढ्या तितकीच ताजी राहते ती म्हणजे "गारंबीचा बापू". गुरुप्रसाद फिल्म्स आणि विषय प्रॉडक्शन्स यांच्या बॅनरखाली निर्मिती केलेला हा चित्रपट दिग्दर्शक गुरुप्रसाद यांनी नव्या तंत्रज्ञानाची जोड देत नव्या रूपात साकारला आहे.

Loading content, please wait...
marathi movie
prasad oak
Entertainment news
Entertainment Field
marathi entertainment
Marathi News Esakal
www.esakal.com