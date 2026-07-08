'बाई वाड्यावर या असं बाबांनी म्हटलंच नाहीय' वडील निळू फुलेंबद्दल बोलताना गार्गी फुले म्हणाल्या...

GARGI PHULE WANTS PEOPLE TO KNOW THE REAL NILU PHULE: मराठीसह हिंदी सिनेसृष्टीतील नावाजलेलं नाव म्हणजे निळू फुले. त्यांचा भारदस्त आवाज आणि अनोखी अभिनय शैली यातून त्यांनी अनेक सुपरहिट सिनेमे दिलेत. नायक किंवा खलनायक अशा अनेक भूमिका प्रेक्षकांच्या साकारल्या आहेत. अनेक गाजलेल्या मराठी सिनेमांमध्ये त्यांनी आपल्या अभिनयाचा ठसा उमटवला आहे. त्यांचं 'बाई वाड्यावर या...' हे गाणं तर प्रचंड हिट झालं. परंतु त्यांच्या मुलगी गार्गीने फुलेनं निळू फुलेबाबत एक खुलासा केला आहे. .गार्गी यांनी नुकतीच राजश्री मराठीला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत त्या निळू फुलेंबद्दल बोलताना म्हणाल्या की, 'बाबांनी कोणत्याही सिनेमात बाई वाड्यावर या असं म्हटलेलंच नाही. मी नेहमीच सांगत आलीय त्यांचा तो डायलॉग शोधून दाखवा. त्यांची तेवढीच इमेज नाहीय. 'बाई वाड्यावर या' हे वाक्य ऐकलं की, त्यामागची भावना कळते. परंतु पुढच्या पिढीला काय सांगताय? एवढीच त्यांची प्रतिमा नाही. त्यामुळेच मी त्यांचा बायोपिक बनवण्याचा अट्टहास केलाय. '.'ज्यादिवशी प्रसाद मला म्हणाला की, 'गार्गी आपण निळू भाऊंवर बायोपिक करुयात का?' तेव्हा मी थोडीशी मागे सरकले. कारण बाबांनी आत्मचरित्र सुद्धा लिहलं नव्हतं. त्यांचं म्हणणं होतं की, मी लिहलं तर खरं लिहिन आणि जर खरं लिहिलं तर इंडस्ट्री बरबाद होईल. त्यामुळे त्यांना ते मान्य नव्हतं. आता बायोपिकमधून वडिलांची बाजू प्रेक्षकांसमोर यावी. निळू फुले यांचं वेगळं व्यक्तीमत्व होतं. हे मला लोकांपर्यंत पोहचवायचं आहे.' असं त्या मुलाखतीत म्हणाल्या. .'माझं एक ऑपरेशन झालं होतं, त्यामुळे...' निळू फुलेंची मुलगी गार्गी फुले म्हणाली, 'मी माझं १३ किलो वजन... '.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.