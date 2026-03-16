'वीण दोघांतली ही तुटेना'च्या सेटवर पुलाव तर तुला जपणार आहेच्या सेटवर चुलीवरचं जेवण, चहा सुद्धा केला बंद!

MARATHI SERIAL PRODUCERS STRUGGLE AS GAS CRISIS: सिनेमे असो किंवा मालिका सेटवर प्रत्येक ठिकाणी भरपूर खाणं-पिणं असतं. अनेक वेळा कलाकारांना जास्त वेळ शुट असल्यास दुपारच्या जेवणापासून रात्रीचं जेवण सुद्धा फ्रीमध्ये दिलं जातं. सेटवर कलाकरांची खाण्यापिण्याची चांगलीच मजा असते. सगळ्या प्रकारचे खाद्य पदार्थ तिथं उपलब्ध असतात. दरम्यान सध्याच्या गॅस टंचाईमुळे मालिकांच्या सेटवर जेवण सोडा साधा चहा मिळणं सुद्धा अवघड झालय. .वीण दोघातली ही तुटेना या मालिकेचे निर्माते हेमंत सोनवणे यांनी सांगितलं की, 'पुर्वी आमच्या सेटवर जेवणात पोळी, भाजी, आमटी, भात सगळे पदार्थ असायचे. परंतु आता पुलाव, खिचडी, बिर्याणी असे पदार्थ दिले जातात. तसंच चहा-कॉफी ऐवजी लिंबू सरबत, ताक, कोकम सरबत दिलं जातं. तसंच सेटवर गरजेसाठी इंडक्श आणलं आहे.'.तसंच इतर काही मालिकांच्या सेटवर चुलीवरचं जेवण पुरवलं जात आहे. त्यामुळे सेटवर केवळ पुलाव, मसाले भात असे पदार्थ बनवले जाताय. तुला जपणार आहे, तु अनोळखी तरी सोबती या मालिकेच्या सेटवर तर जेवण येणं बंद झालं आहे. प्रोड्युसर मनीष दळवी म्हणाली की, 'आम्ही कलाकरांसह सेटवरील सगळ्यांना डबे आणायला सांगितलं आहे. परंतु यासाठी पुरेसा वेळ हवा. त्यामुळे शुटिंग उशिरा सुरु करावं लागतं. त्याचा परिणाम कामाच्या तासावर होऊ शकतो.'.त्यामुळे सध्याच्या गॅस टंचाईचा परिणाम मालिकेच्या सेटवर सुद्धा होताना पहायला मिळतय. मालिकेवर अशी वेळ येण्याचं कारण म्हणजे, इस्त्राइल आणि इराणमधील युद्ध. ज्याचा परिणाम जागतिक इंधन पुरवठ्यावर झालाय त्यामुळे गॅसचा तुटवडा जाणवत आहे. .'मराठी सिनेमासाठी काय करतोय?' विलासराव देशमुखांनी रितेशला विचारलेला प्रश्न, वडिलांची इच्छा सांगताना म्हणाला...'सध्या मराठी भाषेला..'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा