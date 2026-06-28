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'वर्षभरापासून वेगळे राहतोय...' गौरव खन्नाच्या पत्नीचा धक्कादायक खुलासा; म्हणाली, 'आम्ही घटस्फोट घेतोय'

GAURAV KHANNA AND AKANKSHA CHAMOLA ANNOUNCE THEIR SEPARATION:बिग बॉस १९ विजेता गौरव खन्ना आणि त्यांची पत्नी आकांक्षा चमोला यांच्या नात्याबाबत मोठा खुलासा समोर आला आहे.
GAURAV KHANNA DIVORCE

GAURAV KHANNA DIVORCE

esakal

Apurva Kulkarni
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AKANKSHA CHAMOLA BREAKS SILENCE ON DIVORCE IN LOCKUP 2: बिग बॉस १९चा विजेता गौरव खन्नाची पत्नी आकांक्षा चमोलानं नेटफ्लिक्सवरील बहुचर्चित शो 'लॉकअप-२' मध्ये एक धक्कादायक खुलासा केलाय. तिचं बोलणं ऐकून रितेश आणि फराह खानला सुद्धा धक्का बसला. तिने शोमध्ये सांगितलं की, ती लवकरच गौरव खन्नासोबत घटस्फोट घेत आहे.

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