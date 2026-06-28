'वर्षभरापासून वेगळे राहतोय...' गौरव खन्नाच्या पत्नीचा धक्कादायक खुलासा; म्हणाली, 'आम्ही घटस्फोट घेतोय'

AKANKSHA CHAMOLA BREAKS SILENCE ON DIVORCE IN LOCKUP 2: बिग बॉस १९चा विजेता गौरव खन्नाची पत्नी आकांक्षा चमोलानं नेटफ्लिक्सवरील बहुचर्चित शो 'लॉकअप-२' मध्ये एक धक्कादायक खुलासा केलाय. तिचं बोलणं ऐकून रितेश आणि फराह खानला सुद्धा धक्का बसला. तिने शोमध्ये सांगितलं की, ती लवकरच गौरव खन्नासोबत घटस्फोट घेत आहे..आकांक्षा चमोला 'लॉकअप-२' या शोमध्ये बोलताना म्हणाली की, 'मी आणि गौरव घटस्फोट घेत आहोत. आम्ही गेल्या एक वर्षांपासून वेगळं राहतोय. हा माझा आणि गौरवचा वैयक्तिक निर्णय आहे. गेल्या वर्षांपासून आम्ही या विषयावर चर्चा करतोय.' असा खुलासा त्याने या शोमध्ये केलाय. .कोणत्या कारणावरुन घटस्फोट घेतला?आकांक्षाने या शोमध्ये घटस्फोट घेण्याचं कारणही सांगितलं. ती म्हणाली की, 'माझं आणि गौरवचं नातं वाईट नाहीय. आपण वेगळे राहत असलो तरी आम्ही एकमेकांशी बोलतो. परंतु आमचे पार्टनर म्हणून विचार जुळत नाही. आमच्या दोघांचाही भविष्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोण वेगळा आहे.'. तसंच गौरवसोबत कोणतं भांडण किंवा तिरस्कार नसल्याचंही तिने स्पष्ट केलंय. .आकांक्षाने पुढे सांगितलं की, 'बिग बॉस १९ पासूनच आमच्यात वेगळं राहण्याचे विचार सुरु होते. एक दिवस आमच्या आई-वडिलांना वेगळं राहण्याचा सल्ला दिला. त्यांना वाटलं, आम्हाला एकमेकांचं महत्त्व कळेल. परंतु आम्ही आता जरी सोशल मीडियावर एकत्र दिसत असलो, एकमेकांना पाठिंबा दिसत असलो तरी आमच्यात आता पूर्वीसारख्या भावना राहिल्या नाही.' असं ती म्हणाली. .'माझी नात मोदींची पूजा करत त्यांच्या फोटोला लाडू भरवते' सुनील शेट्टी म्हणाला...'माझं मोदींजीवर प्रेम आहे.'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.