'चला हवा येऊ द्या' मध्येपण तेच काम करायचं होतं तर पुन्हा हास्यजत्रेत का नाही गेलास? गौरव मोरे म्हणतो- अरे तुम्ही लोक...

आपल्या अनोख्या विनोदी शैलीने प्रेक्षकांना हसवणारा लोकप्रिय अभिनेता गौरव मोरे आपल्या विनोदाच्या टायमिंगसाठी ओळखला जातो. 'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' या शोने त्याला ओळख मिळवून दिली. फिल्टरपाड्याचा बच्चन म्हणवला जाणारा गौरव अचानक हास्यजत्रेतून बाहेर झाला. त्यामुळे चाहत्यांना धक्का बसला. त्यानंतर तो 'मॅडनेस मचायेंगे' या हिंदी शो मध्ये दिसला. मात्र त्यानंतर त्याने 'चला हवा येऊ द्या' मध्ये जाणं पसंत केलं. त्यावरून त्याला ट्रोलही केलं गेलं. हास्यजत्रेमधे सतत तोचतोचपणा येत होता म्हणून आपण हास्यजत्रा सोडली असं त्याने सांगितलं होतं. मग पुन्हा एकदा स्कीटच करायचं होतं तर तू पुन्हा एकदा 'हास्यजत्रेत का नाही गेला असा प्रश्न त्याला विचारण्यात आला. आता त्यावर गौरवने उत्तर दिलंय. .गौरवने नुकतीच '9 Minds Creation'ला मुलाखत दिली. त्यात त्याला तुला पुन्हा स्कीट करायचं होतं तर तू पुन्हा हास्यजत्रेत का नाही गेला असा प्रश्न विचारण्यात आला. यावर उत्तर देताना गौरव म्हणाला, 'अरे मधे गॅप आहे ना. मी २०२४च्या एप्रिलमध्ये हिंदी शो करायला घेतला, तिथून मधे गॅप होता आणि त्यानंतर २०२५ मध्ये 'चला हवा येऊ द्या' करायला घेतलं. ३६५ दिवस गेले ना. तिथे कलाकार वेगळे आहेत, त्यांचा अनुभव वेगळा आहे. त्यांची पद्धत वेगळी आहे. माझ्यासाठी सगळंच नवीन. जरी मी तिथे होतो, तरी मी इथे आल्यावर शून्य होतो. मला किती येतंय, प्रत्येकाची शैली कशीये, कोण कसं काम करतं, हे शिकायचं होतं.' .'चला हवा येऊ द्या' बंद झाल्यानंतर काही महिन्यांनी गौरव पुन्हा 'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' मध्ये परत आलाय. त्याच्यासोबत ओंकार भोजनेदेखील या शोमध्ये परत आलाय. ओंकार भोजनेबद्दल बोलताना गौरव म्हणालेला, 'ओंकार भोजनेसारखा नट नाही आणि पुढच्या १० वर्षात होणार नाही. त्याच्याकडे जादू आहे एक. अत्यंत हुशार आणि सगळ्यांचा आदर करणारा माणूस, त्याचबरोबर फार कोणामध्ये नसणारा माणूस.'