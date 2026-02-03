Premier

गौरव मोरेने सांगितलं हास्यजत्रा सोडून हिंदीतील 'मॅडनेस मचायेंगे' करण्याचं खरं कारण; म्हणाला, 'मी इथून गेल्यावर...

WHY GAURAV MORE LEFT MAHARASHTRACHI HASYAJATRA: गौरव मोरेने 'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' सोडल्यावर हिंदीतील 'मॅडनेस मचायेंगे' शो केला होता. आता अभिनेत्याने त्यामागचं कारण सांगितलंय.
'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' मधून घराघरात पोहोचलेला लोकप्रिय अभिनेता गौरव मोरे याने आपल्या विनोदाने प्रेक्षकांना वेड लावलं.त्याच्या विनोदाच्या टायमिंगच्या जोरावर तो प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य करतो. गौरवने फिल्टरपाड्याचा बच्चन हे बिरुद खऱ्या अर्थाने सत्यात उतरवलंय. त्याच्या प्रचंड आहे. मात्र मध्यंतरी गौरवने हा शो सोडला होता. त्यानंतर तो हिंदी शो 'मॅडनेस मचायेंगे' मध्ये दिसला. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत त्याने त्यामागचं कारण सांगितलं आहे.

