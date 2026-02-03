गौरव मोरेने सांगितलं हास्यजत्रा सोडून हिंदीतील 'मॅडनेस मचायेंगे' करण्याचं खरं कारण; म्हणाला, 'मी इथून गेल्यावर...

'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' मधून घराघरात पोहोचलेला लोकप्रिय अभिनेता गौरव मोरे याने आपल्या विनोदाने प्रेक्षकांना वेड लावलं.त्याच्या विनोदाच्या टायमिंगच्या जोरावर तो प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य करतो. गौरवने फिल्टरपाड्याचा बच्चन हे बिरुद खऱ्या अर्थाने सत्यात उतरवलंय. त्याच्या प्रचंड आहे. मात्र मध्यंतरी गौरवने हा शो सोडला होता. त्यानंतर तो हिंदी शो 'मॅडनेस मचायेंगे' मध्ये दिसला. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत त्याने त्यामागचं कारण सांगितलं आहे. .गौरवने नुकतीच ९ माइंड क्रिएशनला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत त्याला हास्यजत्रा सोडण्याचं कारण विचारण्यात आलं. त्यावर तो म्हणाला, 'ते म्हणायला लागले, तुमचं काम शो सारखंच होतंय आणि मला रोल पण तसेच यायला लागले. एक येतो आणि म्हणतो, 'हॅलो...तुमचा रोल मस्तय. तुम्ही येता...मग कॉमेडी होते आणि मग तुम्ही खूप कॉमेडी करता. काय करायचं मी? ते विचारायचे, सर, तुम्ही या तारखेला आहात का? तुमच्यासाठी एक मस्त रोल आहे. हिरो आणि हिरोईन असतात, त्यांच्यामध्ये तुम्ही येता...त्यांच्या घरात प्रॉब्लेम होतात...तुम्ही येता आणि मग कॉमेडी होते.'.तो पुढे म्हणाला, 'तेच सारखं सारखं व्हायला लागलं. मला वाटलं, आपण ब्रेक घ्यायला पाहिजे आणि म्हणून मी थांबलो. वर्षभर मी काहीच केलं नाही. फक्त 'मॅडनेस मचायेंगे' चे एपिसोड केलेले कारण, मला हिंदीतून बोलावलेलं. बाकी मला हे नाही करायचं, असं माझं काहीच नव्हतं.' या मुलाखतीत त्याला ओंकार भोजनेबद्दलही विचारणा करण्यात आली. त्याच्याबद्दल बोलताना गौरव म्हणाला, 'त्याच्यासारखा नट नाही. पुढच्या १०-१५ वर्षात येणारसुद्धा नाही.' गौरव आणि ओंकार दोघेही सध्या 'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' मध्ये दिसतायत. .अंकुश चौधरीने केली प्राजक्ता माळीच्या वागण्याची पोलखोल ; म्हणाला, 'प्रेक्षकांना माहीत नाही पण तिने...'\n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.