‘अगं आई गं…’ म्हणत गौतमी पाटीलचा ठसका, गाण्यात ठसकेबाज अदा, पाहा भन्नाट डान्स Video

GAUTAMI PATIL NEW DANCE SONG AGA AI GA RELEASE: महाराष्ट्राच्या लोकमनावर आपल्या नृत्याची छाप पाडणारी गौतमी पाटील आता 'देवघर ऑन रेंट' या आगामी मराठी चित्रपटातील 'अगं आई गं...' या गाण्यातून प्रेक्षकांच्या भेटीला आली आहे. अस्सल मराठमोळा ठेका, आधुनिक संगीत आणि गौतमीच्या दिलखेचक नृत्याची जोड असलेले हे गाणे प्रदर्शित झाले असून, तिच्या नृत्याविष्कारामुळे गाण्याबद्दलची उत्सुकता वाढली आहे..तिच्या ठसकेबाज अदा, लयबद्ध हालचाली आणि मनमोहक हावभावांनी या नृत्यगीताला विशेष रंगत आणली आहे. लेखक-गीतकार संजय नवगिरे यांनी लिहिलेल्या या गीताला संगीतकार कबीर शाक्य यांनी संगीतबद्ध केले आहे. पार्श्वगायिका मुग्धा कन्हाडेचा आवाज आहे. गाण्याची कोरिओग्राफी किशोर दळवी यांनी केली आहे. .'देवघर ऑन रेंट' हा अध्यात्म, रहस्य, थरार आणि अॅक्शन यांचा मिलाफ असलेला चित्रपट आहे. आनंदी पिक्चर्स अमरावती प्रस्तुत आणि राधाकृष्ण प्रोडक्शन निर्मित या चित्रपटाची निर्मिती सचिन रोडे पाटील आणि पूनम चौधरी पाटील यांनी केली असून, स्वरूप सावंत यांनी दिग्दर्शन केले आहे. .पूनम चौधरी पाटील यांची संकल्पना आणि संजय नवगिरे यांचे कथा-पटकथा व संवादलेखन आहे. चित्रपटात निखिल चव्हाण, अंकित मोहन, भाऊ कदम, शशांक शेंडे, अश्विनी चवरे, वैभव चव्हाण यांच्या भूमिका आहेत. 'केजीएफ' फेम गरुडा राम आणि श्रवण राघवेंद्र हे दाक्षिणात्य कलाकारही चित्रपटात दिसणार आहेत. 'देवघर ऑन रेंट' २५ सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्रासह बेळगाव, हैदराबाद, इंदोर आणि बडोदा येथे प्रदर्शित होणार आहे. .‘फक्त टी-शर्ट घालून…’ तुकाराम मुंढेंचा सेलिब्रिटींच्या समर्थनावर सवाल, प्रीती झिंटा-मल्लिकाचा उल्लेख करत म्हणाले.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.