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‘अगं आई गं…’ म्हणत गौतमी पाटीलचा ठसका, गाण्यात ठसकेबाज अदा, पाहा भन्नाट डान्स Video

GAUTAMI PATIL AGA AI GA SONG FROM DEVGHAR ON RENT: गौतमी पाटील पुन्हा एकदा आपल्या भन्नाट नृत्याने प्रेक्षकांचं लक्ष वेधून घेत आहे. ‘देवघर ऑन रेंट’ या आगामी मराठी चित्रपटातील ‘अगं आई गं...’ हे गाणं नुकतंच रिलीज झालं असून, यात गौतमीचा ठसकेबाज डान्स पाहायला मिळतो.
GAUTAMI PATIL AGA AI GA SONG VRIAL

GAUTAMI PATIL AGA AI GA SONG VRIAL

Esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

GAUTAMI PATIL NEW DANCE SONG AGA AI GA RELEASE: महाराष्ट्राच्या लोकमनावर आपल्या नृत्याची छाप पाडणारी गौतमी पाटील आता 'देवघर ऑन रेंट' या आगामी मराठी चित्रपटातील 'अगं आई गं...' या गाण्यातून प्रेक्षकांच्या भेटीला आली आहे. अस्सल मराठमोळा ठेका, आधुनिक संगीत आणि गौतमीच्या दिलखेचक नृत्याची जोड असलेले हे गाणे प्रदर्शित झाले असून, तिच्या नृत्याविष्कारामुळे गाण्याबद्दलची उत्सुकता वाढली आहे.

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