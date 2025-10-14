Premier

'दिसला गं बाई दिसला' ललित प्रभाकरसोबत गौतमी पाटीलच्या जुन्या गाण्याच्या रिमेकवर कातिल अदा, नेटकरी म्हणाले, 'गाण्याची वाट लावली..'

Gautami Patil and Lalit Prabhakar’s Dance viral : गौतमी पाटील हिचं एक नवीन गाणं प्रेक्षकांच्या भेटीला आलं आहे. या गाण्यात गौतमी पाटीलने ललित प्रभाकरसोबत भन्नाट डान्स केला आहे. परंतु नेटकऱ्यांना जुन्या गाण्याचं रिमेक काही आवडलेलं नाही.
Gautami Patil and Lalit Prabhakar’s Dance viral

Gautami Patil and Lalit Prabhakar’s Dance viral

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

प्रसिद्ध नृत्यांगणा गौतमी पाटील हिचं नवीन सॉन्ग प्रेक्षकांच्या भेटीला आलं आहे. या गाण्यात मराठी अभिनेता ललीत प्रभाकर सुद्धा पहायला मिळत आहे. सोशल मीडियावर या गाण्याची मोठी चर्चा होताना पहायला मिळतेय. जुन्या गाण्याच्या रिमेकवर गौतमीने आपल्या कातिल अदांनी सर्वांना घायाळ केलेय. सध्या तिचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय.

Loading content, please wait...
viral
Video
dance
marathi actor
Celebrity
viral video
viral post
Gautami Patil

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com