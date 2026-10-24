KBC Marathi: तू चूक मान्य केलीस म्हटल्यावर... गौतमी पाटीलने माधुरी दीक्षित समोर दिली त्या गोष्टीची कबुली; अभिनेत्री म्हणाली

सोनी मराठीवरील 'कोण होणार करोडपती' हा कार्यक्रम सध्या चर्चेचा विषय ठरलाय. या मंचावर अनेक कलाकारांनी हजेरी लावलीये. हास्यजत्रेच्या टीमसोबत इतर कलाकारही या मंचावर येऊन गेलेत. आता मराठमोळी नृत्यांगना गौतमी पाटील या कार्यक्रमात हजेरी लावणार आहे. या निमित्ताने गौतमी माधुरीसोबत गप्पा मारताना दिसणार आहे. या गप्पांच्या ओघात गौतमी माधुरीसमोर तिच्या व्हायरल व्हिडिओचा आणि त्यानंतर झालेल्या टीकेचा उल्लेख करते. शिवाय आता तिने स्वतःमध्ये केलेले बदलदेखील गौतमीने माधुरीला सांगितले आहेत. .कार्यक्रमात बोलताना गौतमी म्हणाली, 'त्या वेळेस मला खूप ट्रोल केलं गेलं. अक्षरशः मी कार्यक्रमाला होते आणि तो व्हिडिओ सोशल मीडिया, न्यूज, सगळीकडे चालू होता. कार्यक्रम संपल्यावर मी घरी येत होते आणि मला कळलं की असं असं माझ्यासोबत घडलंय. मी ताबडतोब बाईट दिली की माझ्याकडून चुकून झालं. मी जे काही केलं, ते माझ्याकडून नकळत होऊन गेलं. मी पूर्ण महाराष्ट्राकडून माफी मागते. नंतर माझ्यात खूप सुधारणा झाली..ती पुढे म्हणाली, 'त्यानंतर मी अजिबात काही चूक केली नाही. पण ते काय म्हणतात ना, की एक टॅग लागला तर मग त्याच गोष्टी किंवा माझे जुने व्हिडिओ, म्हणजे आत्ताही मी जे छान करतेय, ते नाही दाखवत. जे मी केलंय ते व्हिडिओ पण अजून दाखवतायत. त्यामुळे लोकांना वाटतं की, ‘अरे, अजूनही तेच करतेय का?’ असंही होतं. पण माझ्यात खूप सुधारणा झाली आहे. तुम्हाला एवढं वाटतं की मी एवढ्या चुका करते, मी अजूनही तेच करतेय, तर तुम्ही एकदा माझ्या कार्यक्रमाला येऊन बघा. जर चूक वाटली ना, तर बोला. पण माझ्यात आता खूप सुधारणा झाली आहे.' .ती पुढे म्हणाली, 'पूर्वी कार्यक्रमांना प्रामुख्याने पुरुष प्रेक्षक येत असले, तरी आता महिला प्रेक्षकांची संख्या अधिक आहे. टीकेच्या काळातही प्रेक्षकांनी साथ दिल्यामुळे आपल्याला कार्यक्रम आणि काम मिळत राहिलं.' गौतमीच्या या बोलण्यावर माधुरी म्हणाली, 'तुम्ही एकदा चूक मान्य केली आणि सुधारणा केली, तर मग काय बोलायचं? काही विषयच राहत नाही.' गौतमीसोबत कार्यक्रमात शिव ठाकरेदेखील येणार आहे. लवकरच हा भाग सोनी मराठीवर प्रदर्शित होणार आहे. .महाराष्ट्राच्या हास्यजत्रेची माधुरी दीक्षितलाही भुरळ; नम्रता संभेरावसमोर म्हटला लॉलीचा तो फेमस डायलॉग, सगळे पाहताच राहिले .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.