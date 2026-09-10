Video: गार्गीला वाचवण्यासाठी गौतमी पाटीलची साद; सोशल मीडियावर पोस्ट करत म्हणाली, 'तिला मदत करा'

GARGI JADHAV SMA TYPE 1 TREATMENT NEEDS FINANCIAL HELP FROM PUBLIC: लोकप्रिय नृत्यांगना गौतमी पाटील ही नेहमी चर्चेत असते. ती आपल्या नृत्याच्या व्हिडिओमुळे चाहत्यांचं लक्ष वेधून घेते. तिच्या डान्सचे अनेक चाहते आहेत. ग्रामीण भागात तर गौतमीची अधिकच क्रेझ आहे. तसंच गौतमी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून चाहत्यांच्या संपर्कात राहते. दरम्यान अशातच गौतमीनं चाहत्यांना एक भावनिक आवाहन केलय. एका दुर्मिळ आजाराशी झुंज देणाऱ्या गार्गी जाधवच्या उपचारांसाठी गौतमीनं चाहत्यांकडे मदतीची विनंती केलीय. .गौतमीनं सोशल मीडियावर गार्गीसोबतचा एक व्हिडिओ शेअर केलाय. या व्हिडिओमध्ये तिने स्वत: गार्गीला दाखवत मदतीची मागणी केली. यावेळी गार्गीच्या आईने सुद्धा तिच्या आजाराबद्दल सांगितलं. 'तिला SMA Type 1 स्पाइनल मस्क्युलर अॅट्रॉफी हा दुर्मिळ आजार झालाय. तसंच या आजारामुळे शरीरातील स्नायू हळू हळू कमकुवत होतात. यावर उपचार घेण्यासाठी सुमारे ११ कोटी रुपयांचा खर्च असल्याचं सांगितलं जातय. त्यामुळे सर्वांच्या मदतीची गरज असल्याचं' त्या म्हणाल्या. .दरम्यान गौतमीने देखील सर्वांकडे मदतीची मागणी केलीय. सेलिब्रिटींचा खास उल्लेख करत मदत करण्याची विनंती केलीय. तसंच चाहत्यांना जमेल तशी मदत करण्याचं आवाहन तिने केलय. व्हिडिओ शेअर करत गौतमीन '“आपली एक मदत त्या चिमुकलीचा जीव वाचवू शकतो. सगळ्यांनी गार्गीला मदत करायची आहे.” असं कॅप्शन दिलय. सोशल मीडियावर तिची पोस्ट व्हायरल होतेय..एवढी मोठी रक्कम उभी करणं गार्गीच्या कुटुंबासाठी मोठं आव्हान आहे. त्यामुळे तिच्या उपचारासाठी नागरिकांकडून आर्थिक मदतीचं आवाहन करण्यात आलं आहे. गार्गीच्या मदतीसाठी आता गौतमी पाटीलही पुढे आली असून, तिने आपल्या मोठ्या चाहतावर्गाला मदतीचं आवाहन केलं आहे..'महाराष्ट्र माझी जन्मभूमी' म्हणत राणी मुखर्जीनं मराठीत केली भाषणाची सुरुवात, हिरव्या साडीतील मराठमोळ्या लूकने जिंकली मनं; Viral Video.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.