GAUTAMI PATIL: गौतमी पाटीलने पहिल्यांदा कोणत्या गाण्यावर डान्स केला माहितीय का? नाव ऐकून थक्क व्हाल?

GAUTAMI PATIL FIRST DANCE SONG REVEALED: प्रसिद्ध नृत्यांगणा गौतमी पाटील हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. तिचा डान्स पाहण्यासाठी लाखोंची गर्दी होते. गावाकडे तर गौतमीची मोठी क्रेझ आहे. गौतमीची एक झलक पाहण्यासाठी चाहते आतुर होत असतात. गौतमी सध्या लावणी डान्ससोबतच अनेक व्हिडिओ म्युझिक करताना सुद्धा पहायला मिळतेय. अशातच आता तिचं 'गच्चीवरुन कशी दिसते' या गाण्याचा रिमेक आलय. परंतु तुम्हाला माहितीय का? गौतमी पाटीलने पहिलं कोणत्या गाण्यावर डान्स केलाय, जाणून घेऊया....धुळ्यातील शिंदखेडा इथं आईच्या गावी गौतमीचं बालपण गेलं. तिच्या वडिलांचं गाव चोपडा आहे. लहानपणापासून कधीच गौतमीनं जन्मदात्या पित्याला पाहिलं नव्हतं. ती दोन मामा, मावशी आणि आईचे वडील असं राहायची. तिची आई, ती आणि तिचे आजोबा असे तिघेच एकत्र गावात राहायचे. गौतमीला तिच्या आजोबांनी मोठं केलं. तिचं दहावीपर्यंतचं शिक्षण गावातच झालं. .गौतमीनं आयुष्यात पहिला डान्स कधी केला?एका मुलाखतीमध्ये बोलताना गौतमी पाटीलने सांगितलेलं की, 'शाळेत असताना मला कधीच अभ्यासात रस नव्हता. अभ्यासात मी नेहमीच मागे असायचे. परंतु लहानपणापासूनच डान्स करण्याची आवड होती. शाळेत असताना मी पहिला डान्स केला तो म्हणजे 'चला जेजुरीला जाऊ' या गाण्यावर.' .आर्थिक परिस्थिती खराब'पुण्यात आल्यावर आईच्या मैत्रिणीनं लावणी शिकवणाऱ्या शिक्षकांची भेट घालून दिली. त्यांच्याच अकॅडमीमध्ये मी लावणीची प्रॅक्टिस करायला सुरुवात केली. मी कसेबसे पैसे गोळा करुन घुंगरु आणले.' .आयुष्यातील पहिला सार्वजनिक डान्सगौतमी पाटील हिने तिच्या आयुष्यातील पहिला स्टेज डान्स हा अकजुलच्या कार्यक्रमात केला होता. तिने एका मुलाखतीमध्ये सांगितलेलं की, अकलूज लावणी महोत्सवात ती बॅक डान्सर होती. तो तिचा पहिला कार्यक्रम होता. त्यावेळी त्यांच्या ग्रुपला पहिला क्रमांक मिळाला. त्यानंतर तिचा या क्षेत्रात जम बसला..गौतमी पाटीलचा नादच करायचा नाही! महिन्याला कमावते तब्बल 'इतके' पैसे, आकाडा वाचून तुमची बोलती होईल बंद