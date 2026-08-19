'हृदयी वसंत फुलताना...' गौतमी पाटील आणि जान्हवीचा धमाकेदार डान्स, Viral Video

GAUTAMI PATIL VIRAL VIDEO: प्रसिद्ध नृत्यांगणा गौतमी पाटील हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. तिच्या डान्सचे अनेक चाहते आहेत. ग्रामीण भागात तर गौतमीची मोठी क्रेझ आहे. तिची एक झलक पाहण्यासाठी चाहते आतुरतेने वाट पाहत असतात. अशातच आता सोशल मीडियावर गौतमी पाटील आणि जान्हवी किल्लेकर यांचा एक व्हिडिओ व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये दोघी अशी ही बनवाबनवी' सिनेमातील 'हृदयी वसंत फुलताना' या गाण्यावर धमाकेदार डान्स करताना पहायला मिळताय. .व्हिडिओमध्ये गौतमी पाटील आणि जान्हवी किल्लेकर एकमेकींसोबत ताल धरताना पहायला मिळताय. यावेळी गौतमीनं पोपटी रंगाची साडी आणि सिंपल लूक केला होता. तर जान्हवीनं निळ्या रंगाच्या साडीसह आकर्षक मेकअप केला होता. या गाण्यावर दोघी धमाकेदार डान्स करताना पहायला मिळताय. .अशी ही बनवाबनवी सिनेमातील हे गाणं आजही प्रेक्षकांच्या मनात तितकच घर करून आहे. त्यात आता या दोघींचा डान्स पाहून चाहत्यांनी कौतूक केलय. दोघींच्या टेप्स् पाहून चाहत्यांना त्यांचा व्हिडिओ विशेष भावला. सध्या सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. .त्यांच्या व्हिडिओवर अनेक नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया येताना पहायला मिळताय. एकानं लिहलं की, 'आजही या गाण्याची तितकीच क्रेझ आहे. आणि दोघींनी उत्तम डानस केलाय' तर अनेकांनी हार्ट इमोजी शेअर करत दोघींच्या डान्सचं कौतूक केलय. .AAMIR KHAN FITNESS: 61 व्या वर्षी देखील आमिर खान फिट कसा? केबीसीच्या सेटवरच सांगून टाकलं गुपित, म्हणाला... 'मी रोज सकाळी उठून...' .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.