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'हृदयी वसंत फुलताना...' गौतमी पाटील आणि जान्हवीचा धमाकेदार डान्स, Viral Video

GAUTAMI JANHAVI DANCE VIRAL VIDEO: गौतमी पाटील आणि जान्हवी किल्लेकर यांचा ‘हृदयी वसंत फुलताना’ गाण्यावरचा धमाकेदार डान्स व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. दोघींच्या डान्सचं चाहते कौतुक करत आहेत.
GAUTAMI PATIL

GAUTAMI JANHAVI DANCE VIRAL VIDEO

ESAKAL

Apurva Kulkarni
Updated on

GAUTAMI PATIL VIRAL VIDEO: प्रसिद्ध नृत्यांगणा गौतमी पाटील हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. तिच्या डान्सचे अनेक चाहते आहेत. ग्रामीण भागात तर गौतमीची मोठी क्रेझ आहे. तिची एक झलक पाहण्यासाठी चाहते आतुरतेने वाट पाहत असतात. अशातच आता सोशल मीडियावर गौतमी पाटील आणि जान्हवी किल्लेकर यांचा एक व्हिडिओ व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये दोघी अशी ही बनवाबनवी' सिनेमातील 'हृदयी वसंत फुलताना' या गाण्यावर धमाकेदार डान्स करताना पहायला मिळताय.

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