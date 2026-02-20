गौतमी पाटीलचा नादच करायचा नाही! महिन्याला कमावते तब्बल 'इतके' पैसे, आकाडा वाचून तुमची बोलती होईल बंद

Gautami Patil Monthly Income & Net Worth: महाराष्ट्राच्या नृत्यांगना सबसे कातिल गौतमी पाटील ही नेहमीच चर्चेत असते. चाहत्यांना तिच्याबद्दल सतत उत्सुकता असते. तिची एक अदा पाहण्यासाठी चाहते आतुरतेने वाट पाहत असतात. साधा स्वभाव आणि निर्मळ वागणं यामुळे चाहत्यांना ती प्रचंड आवडते. तिचा डान्स पाहण्यासाठी प्रेक्षकांची मोठी गर्दी होताना पहायला मिळते. परंतु गौतमी पाटील महिन्याला किती पैसे कमावते? माहिती आहे का? चला जाणून घेऊया....तरुणाईमध्ये गौतमी पाटील हिची चर्चा नेहमीच होताना पहायला मिळते. गौतमी तिच्या लावणी नृत्यामुळे ओळखली जाते. तिच्या मॉडर्न अदांमुळे तिची लोकप्रियता जास्त आहे. ग्रामीण भागातील तरुणांमध्ये तर तिची क्रेझ सर्वांधिक पहायला मिळते. रिपोर्टनुसार गौतमीचा जन्म 1996 साली जन्म झाला. लहान असतानाच वडिल तिला सोडून गेले..काही कारणास्तव गौतमी आणि तिची आई पुण्यात आले. तेव्हा गौतमीला पहिला पगार ५०० रुपयांचा होता. परंतु आता गौतमी दर महिन्याला लाखो रुपये कमावते. एका रिपोर्टनुसार गौतमीने एका दहिहंडीच्या कार्यक्रमासाठी ३ ते ४ लाख रुपये घेतल्याची माहिती आहे. तर तिची टीम एका महिन्याला ४५ ते ५० लाख रुपयांची कमाई करत असल्याचं म्हटलं जातं. .सध्या गौतमी एका कार्यक्रमासाठी १ ते ३ लाख घेत असली तरी तिचे अनेक म्युझिक प्रोजेक्ट प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. त्यामुळे तिथून सुद्धा तिची कमाई सुरु आहे. गौतमीनं सुरुवातीला एका कार्यक्रमासाठी ३० ते ५० हजार रुपये घेत होती. परंतु प्रसिद्धनंतर तिने तिचं मानधन वाढवलं. .आता गौतमी कोट्यवधीची मालकीन आहे. तसंच तिने तिच्या कमाईतून स्वत:चं घर, गाडी घेतली आहे. दरम्यान गौतमीबद्दल बोलायचं झालं तर तिचे नवनवे गाणे प्रेक्षकांच्या भेटीला सुद्धा येत आहे. नुकतच तिचं 'गच्चीवरुन कशी दिसते' हे रिमेक गाणं प्रेक्षकांच्या भेटीला आलं आहे. .'38 मध्ये नवऱ्याची भेट, 39 मध्ये लग्न आणि..' जुई गडकरीला कसं हवय वैवाहिक आयुष्य? पोस्ट शेअर करत म्हणाली....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.