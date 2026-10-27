'पाटलांचा बैलगाडा...' गौतमी पाटीलचा 'कोण होणार करोडपती'च्या हॉटसिटवर धमाकेदार डान्स, Video Viral

GAUTAMI PATIL AND MADHURI DIXIT KON HONAR KARODPATI: प्रसिद्ध नृत्यांगणा गौतमी पाटील हिची मोठी क्रेझ आहे. तिच्या डान्सची एक झलक पाहण्यासाठी चाहते आतुरतेने वाट पाहत असतात. ग्रामीण भागात तर तिचे डान्स शो हाऊसफुल्ल होतात. काही वर्षातच गौतमीची इतकी क्रेझ वाढलीय की, ती म्युझिक अल्बम, सिनेमांमध्ये पहायला मिळते. अशातच गौतमी कोण होणार करोडपतीच्या शोमध्ये सहभागी झाली होती. .यंदाचा कोण होणार करोडपती हा शो माधुरी दीक्षित होस्ट करतेय. अनेक सेलिब्रिटी शोमध्ये हजेरी लावताना पहायला मिळताय. सचिन पिळगांवकर, मधुराणी गोखले, प्रिया बेर्डे, रेणुका शहाणे, हास्यजत्राची टीम असे अनेक सेलिब्रिटींनी या शोला हजेरी लावली होती. .दरम्यान आगामी भागात गौतमीसोबत अभिनेता शिव ठाकरे शोमध्ये सहभागी झाला होता. या दोघांनी मोठ्या उत्साहात माधुरीनं स्वागत केलं.'आज खेळ कातिल करायचा आहे' असं म्हणत माधुरीनं गौतमीचं हटके पद्धतीनं स्वागत केलं. यावेळी गौतमीनं निळ्या रंगाची नववारी साडी नेसली होती तर शिव ठाकरेनं कुर्ता घातला होता होता. गौतमीचा मराठमोळा लूक पाहून माधुरीनं सुद्धा तिचं कौतूक केलं. .दरम्यान हॉटसीटवर बसल्यावर माधुरीनं तिला 'पाटलांचा बैलगाडा' गाण्यावर हूकस्टेप करून दाखवण्यासाठी सांगितलं. तेव्हा गौतमीनं तिच्या हटके अंदाजात हॉटसीटवर बसल्या-बसल्या जबरदस्त डान्स केला. यावेळी माधुरीनं टाळ्या वाजत तिचं कौतूक केलं. सध्या गौतमीच्या या डान्सचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. .'श्रीराम नेने घराकामात मदत करतात का?' माधुरी दीक्षितने सांगितली नवऱ्याची गंमत; कलाकरांना हसू आवरेना!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.