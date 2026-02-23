गौतमी पाटील की राधा पाटील! कोणाची किती संपत्ती? एक गाजवून आली बिग बॉस घर, तर दुसरी स्टेजवर करतेय हवा

NET WORTH BATTLE BETWEEN GAUTAMI & RADHA: प्रसिद्ध डान्सर गौतमी पाटील ही महाराष्ट्राची लोकप्रिय डान्सर आहे. सध्या तरुणाईमध्ये तिच्या लावणी आणि डान्सच्या स्टाईलची मोठी क्रेझ पहायला मिळतेय. 'सबसे कातिल गौतमी पाटील' या नावने ती ओळखली जाते. तर दुसरीकडे तिचीच स्पर्धक राधा पाटील हिची सुद्धा चर्चा होताना पहायला मिळते. ती सुद्धा एक उत्तम डान्सर असून ती तिच्या नृत्याचे लाखो चाहते आहे. राधा बिग बॉस सीझन ६ चा भाग सुद्धा होती. .दोघीही चाहत्यांच्या लाडक्या डान्सर आहेत. दोघीचेही शो हाऊसफुल्ल असतात. दोघीही सोशल मीडियाच्या माध्यमातून चाहत्यांच्या संपर्कात राहतात. अशातच आता दोघी एका शोचे किती घेतात? दोघींकडे किती संपत्ती आहे? ते जाणून घेऊया....गौतमी पाटीलकडे किती संपत्ती?एका अंदाजानुसार गौतमी पाटील हिच्याकडे 3 ते ५ कोटी संपत्ती असण्याची शक्यता आहे. गौतमी एका कार्यक्रमाचे २ ते ५ लाख रुपये मानधन घेते. त्या- त्या कार्यक्रमाच्या स्वरुपावरुन तिचं मानधन ठरतं. गौतमी लावणी स्टेज शो, राजकीय सभा, ब्रँड प्रमोशन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, व्हिडिओ अल्बम यामधूनकमाई करते. तसंच पुण्यात तिचं घर सुद्धा आहे. .राधा पाटीलकडे किती संपत्ती?बिग बॉस मराठी 6 चा भाग असलेली राधा पाटील हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. चाहत्यांमध्ये तिच्या डान्सची सुद्धा प्रचंड क्रेझ आहे. राधा पाटीलकडे अंदाजे ६० ते ८० लाख रुपयांपर्यंत संपत्ती असण्याची शक्यता आहे. ती स्थानिक कार्यक्रम, लावणी कार्यक्रम, सोशल मीडिया यामधून कमाई करते. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. .GAUTAMI PATIL: गौतमी पाटीलने पहिल्यांदा कोणत्या गाण्यावर डान्स केला माहितीय का? नाव ऐकून थक्क व्हाल?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.