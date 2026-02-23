Premier

गौतमी पाटील की राधा पाटील! कोणाची किती संपत्ती? एक गाजवून आली बिग बॉस घर, तर दुसरी स्टेजवर करतेय हवा

GAUTAMI PATIL VS RADHA PATIL NET WORTH: महाराष्ट्रातील लोकप्रिय लावणी डान्सर गौतमी पाटील आणि बिग बॉस मराठी ६ मध्ये झळकलेली राधा पाटील या दोघींच्या संपत्तीची तुलना सध्या चर्चेत आहे.
GAUTAMI PATIL VS RADHA PATIL

GAUTAMI PATIL VS RADHA PATIL

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

NET WORTH BATTLE BETWEEN GAUTAMI & RADHA: प्रसिद्ध डान्सर गौतमी पाटील ही महाराष्ट्राची लोकप्रिय डान्सर आहे. सध्या तरुणाईमध्ये तिच्या लावणी आणि डान्सच्या स्टाईलची मोठी क्रेझ पहायला मिळतेय. 'सबसे कातिल गौतमी पाटील' या नावने ती ओळखली जाते. तर दुसरीकडे तिचीच स्पर्धक राधा पाटील हिची सुद्धा चर्चा होताना पहायला मिळते. ती सुद्धा एक उत्तम डान्सर असून ती तिच्या नृत्याचे लाखो चाहते आहे. राधा बिग बॉस सीझन ६ चा भाग सुद्धा होती.

Loading content, please wait...
viral
dance
dancer
Entertainment news
Gautami Patil
Net worth
radha patil

Related Stories

No stories found.