लग्नात गायत्री दातारची आई असं काय म्हणाली की नवरा श्रीकांत मंडपातच रडायला लागला? व्हिडिओ होतोय व्हायरल

लेकीचं लग्न हे प्रत्येक आईवडिलांसाठी खूप हळवा क्षण असतो. आपली तळहाताच्या फोडाप्रमाणे जपलेली मुलगी दुसऱ्याला देताना त्यांच्या मनात प्रचंड घालमेल सुरू असते. हीच घालमेल अभिनेत्री गायत्री दातारच्या लग्नात तिच्या आईने बोलून दाखवली. 'तुला पाहते रे' या मालिकेतून प्रेक्षकांच्या मनात घर करणारी लोकप्रिय अभिनेत्री गायत्री दातार हिने २८ एप्रिल रोजी श्रीकांत चावरेसोबत लग्नगाठ बांधली. तिच्या लग्नाचे अनेक फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतायत. गायत्रीचा आणि तिच्या आईचा असाच एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. यात गायत्रीची आई जे बोलते ते ऐकून तिच्या नवऱ्यालाही रडू कोसळतं. .या व्हिडिओमध्ये गायत्रीची आई म्हणते, 'तुला एवढी मोठी करता करता तुझ्यासाठी हाताचा पाळणा केला असं कधी म्हणणार नाही. कारण तुझा स्पर्शच इतका मखमली की हातांना भार कधी झालाच नाही. खूप रात्री जागवल्या तुझ्यासाठी असंही म्हणणार नाही. गोड, निरागस तुला पाहताना रात्र कधी संपली कळलं नाही. हळू मोठी होत गेली, शाळेत जाऊ लागली, मलाही छान वाटू लागलं. खूप अभ्यास घेतला तुझा असं कधी म्हणणार नाही. समज छान होती तुझी, अभ्यास घ्यायचा कधी त्रासच झाला नाही. खूप वळण लावलं तुला असं कधी म्हणणार नाही. खूप साधा सरळ स्वभाव तुझा कधी वळवावा लागलाच नाही.' .पुढे गायत्रीची आई म्हणते, 'स्वयंपाक शिकवला असं कधी म्हणणार नाही. पण हाताला चव आहे तिच्या. कशात काय घालावं हा थोडा कॉमन सेन्सपण आहे. खूप काळजी वाटते तुझी असं कधी म्हणणार नाही, कारण श्रीकांतसह सगळ्यांचं प्रेम बघून ती काळजी मनाला शिवत नाही.' यानंतर गायत्रीच्या आईला रडू कोसळतं. त्या पुढे म्हणतात, 'अवघड प्रसंग आपल्या प्रत्येकाच्या आयुष्यात येतात. असे अवघड प्रसंग तुम्हाला खूप स्ट्राँग बनवतात. माझ्या आयुष्यातही असे प्रसंग आले आणि मी इतके स्ट्राँग बनले की अश्रू मला हरवतील, माझ्याच मुलीचं प्रेम असं शस्त्र म्हणून वापरतील, असं कधी वाटलंच नव्हतं.'.गायत्रीची आई पुढे म्हणते, ' वाटलं होतं मला की मीच अश्रूंना जिंकलं पण माझ्या चिमुकलीची सासरी पाठवताना अश्रूंनी मला हरवलं. माहिती नव्हतं मला अश्रू असा दबा धरून बसतील, माझ्याच छकुलीच्या पाठवणीत असा गनिमी कावा करतील. पण आज जेव्हा माझ्या बाळाला इतक्या आनंदात पाहिलं तेव्हा वाटलं हरले तरी मीच अश्रूंना जिंकलं.' हे ऐकून तिथे उपस्थित सगळेच रडू लागतात. श्रीकांतदेखील रडू लागतो.' .शेवटी गायत्रीची आई म्हणते, "मोठ्या माणसांचा आशीर्वाद, परमेश्वराची कृपा असल्याशिवाय असं सगळं मिळत नाही. गायत्री, श्रीकांत तुम्हाला दोघांनी अत्यंत निरोगी, आनंदी, आत्मविश्वासपूर्ण आयुष्य लाभो, असा सगळ्यांच्या वतीने मी आशीर्वाद देते" असं सांगत ती लक्षात ठेव फक्त समाधानाचा मार्ग पोटातून जातो, असा सल्ला गायत्रीला देते.