गझलनवाझ भीमराव पांचाळे यांना 'मृदगंध जीवनगौरव पुरस्कार' प्रदान, 15 वा ‘मृद‌्‌गंध पुरस्कार’ सोहळा दिमाखात संपन्न

Mrudgandh Award Ceremony : लोकशाहीर विठ्ठल उमप स्मृती संगीत समारोह व विठ्ठल उमप फाऊंडेशनचा ‘मृद‌्‌गंध पुरस्कार’ सोहळा दिमाखात पार पडला. यावेळी गझलकार भीमराव पांचाळे यांना जीवनगौरव पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.
Marathi Entertainment News : मी मातीतला माणूस असून, लोककलेने माझे भरणपोषण केले. आज लोकशाहीर विठ्ठल उमप यांच्या नावाचा जीवनगौरव पुरस्कार स्विकारताना आनंद होत असल्याची भावना गझलनवाझ भीमराव पांचाळे यांनी व्यक्त केली. ‘निहाल हो गयी जिंदगी मेरी’... अशा शब्दांत भीमरावांनी आपली कृतज्ञता व्यक्त केली.

