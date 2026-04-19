बिग बॉस मराठीच्या मंचावर जिनिलियाचं क्युट उत्तर; रितेश सुद्धा लाजला, Viral Video

GENELIA DESHMUKH GRACES BIGG BOSS MARATHI 6 GRAND FINALE: बिग बॉस मराठी सहाव्या सीझनचा महाअंतिम सोहळा आज म्हणजेच १९ एप्रिल रोजी पार पडणार आहे. या सोहळ्यात दोन पाहुणे उपस्थित राहणार आहे. बॉलिवूड अभिनेता अभिषेक बच्चन आणि निर्माती,अभिनेत्री जिनिलिया देशमुख यांची उपस्थिती असणार आहे. राजा शिवाजी सिनेमाच्या प्रमोशननिमित्त ते महाअंतिम सोहळ्यात सहभागी होणार आहेत. .आपल्या पत्नीला बिग बॉसच्या मंचावर आलेलं पाहताच रितेश खुश होतो. यावेळी सोहळ्यात जिनिलिया मराठमोळ्या अंदाजात उपस्थित राहिलेलं पहायला मिळतय. तिने निळ्या रंगाची इरकल साडी नेसली होती. तसंच पारंपारिक दागिने, केसात गजरा आमि मराठमोला लूकमध्ये ती अधिकच सुंदर दिसत होती. तर अभिषेकने ब्लॅक जॅकेट घातलेलं पहायला मिळालं..सुरुवातीला रितेश अभिषेक आणि जिनिलायाचं स्वागत करतो. त्यानंतर जिनिलीया उपस्थित असलेल्या स्पर्धकांची गप्पा मारते. यावेळी संस्कृती साळुंके तिला विचारते की, 'घरी असा कोणता धक्का पार पडतो का?' तसंच तिकडे होस्ट कोण असतं?'.यावेळी जिनिलीया हसत उत्तर देते की, 'आमच्या घरी फक्त वहिनीचा धक्का असतो... अहो बरोबर ना?' असं म्हणत रितेशचा हात हातात घेते. बायकोचं उत्तर ऐकून रितेश सुद्धा थोडा लाजतो. त्यांचा या मजेशीर संवादाचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. जेनिलियाचा क्युटनेटपणा प्रेक्षकांना प्रचंड आवडला आहे. .दरम्यान रितेश देशमुखचा राजा शिवाजी सिनेमा १ मे रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. मराठीसह हिंदी या भाषेत हा सिनेमा प्रदर्शित होणार आहे. या सिनेमामध्ये संजय दत्त, विद्या बालन, अभिषेक बच्चन, सचिन खेडेकर, जितेंद्र जोशी अनेक मोठे कलाकार पहायला मिळणार आहे.