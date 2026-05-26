तुमची किती आठवण येते... सासऱ्यांच्या जन्मदिनानिमित्त जिनिलिया देशमुखची भावुक पोस्ट; शेअर केले न पाहिलेले फोटो

मराठमोळा अभिनेता रितेश देशमुख याने आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांची मनं जिंकलीयेत. त्यासोबतच त्याचं वागणंही प्रेक्षकांना आवडतं. रितेश आणि जिनिलिया यांची जोडी तर चाहत्यांची आवडती जोडी आहे. ते कायमच प्रेक्षकांना कपल गोल्स देत असतात. रितेश कायमच त्याचे वडील आणि महाराष्ट्राचे दिवंगत माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्याबदल बोलताना दिसतो. अनेकदा त्यांच्या आठवणी सांगताना दिसतो. आज विलासराव देशमुख यांच्या जन्मदिनानिमित्त रितेश आणि जिनिलिया या दोघांनीही एक पोस्ट शेअर करत त्यांचे काही फोटो शेअर केलेत. .जिनिलिया आणि विलासराव यांचं नातंही खूप चांगलं होतं. ते जिनिलियाला आपली मुलगी मानायचे. त्यामुळे जिनिलिया कायमच त्यांच्याबददकच्या आठवणी शेअर करताना दिसते. आताही त्या दोघांनी मुलांसोबतचे काही फोटो शेअर केलेत. या फोटोमध्ये रितेश जिनिलिया आणि त्यांच्या दोन मुलं विलासरावांना नमस्कार करताना दिसतायत. त्यांच्या डोळ्यात वेदना आहेत. हे फोटो शेअर करताना त्यांनी लिहिलं, 'वाढदिवसाच्या शुभेच्छा पप्पा. आम्हाला तुमची किती आठवण येते हे आम्ही शब्दात सांगू शकत नाही. तुमच्याशिवाय आयुष्य अपूर्ण आहे.'.या फोटोंसोबतच रितेश आणि जिनिलिया यांनी विलासरावांचे काही खास आणि न पाहिलेले फोटोही शेअर केलेत. त्यांची ही पोस्ट सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतेय. १ मे रोजी रितेशचा 'राजा शिवाजी' हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला आला. अजूनही हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य करतोय. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन रितेशने केलं असून तोच या चित्रपटात मुख्य भूमिकेत आहे. या चित्रपटाला प्रेक्षकांचा चांगला प्रतिसाद मिळतोय. .'इथे माणसाचं जगणं...' अशोक सराफ आणि निवेदिता यांचा मुलगा परदेशात का राहतो? अनिकेतने पालकांना दिलं 'हे' मोठं कारण!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.