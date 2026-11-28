GENELIA DESHMUKH TEN YEAR CAREER BREAK: अभिनेत्री जिनिलिया देशमुख हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. सध्या ती तिच्या 'गनमास्टर जी ९' या सिनेमामुळे चर्चेत आहे. या सिनेमाच्या प्रमोशनसाठी ती व्यस्त आहेत. सध्या ती अनेक ठिकाणी मुलाखती देताना पहायला मिळतेय. अशातच एका मुलाखतीत जिनिलियाने तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल आणि जॉन अब्राहमसोबतच्या अफवेबद्दल तिचं मत व्यक्त केलय. तिचं आणि जॉन अब्राहमचं लग्न झालं अशी अफवा एकेकाळी पसरली होती त्याबाबत तिने स्पष्टीकरण दिलय. .तिला मुलाखतीत विचारण्यात आलं की, 'जॉन अब्राहमसोबत तुझ्या लग्नाच्या चर्चा रंगल्या होत्या' त्यावर ती म्हणाली की, 'या चर्चांमागे कोणताही आधार नव्हता. तो केवळ एक प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी केलेला स्टंट होता. हा सगळा फालतू प्रकार म्हणजू एका फालतू पीआरने केलेला स्टंट होता. जेव्हा फोर्स सिनेमाचा पहिला भाग आला तेव्हा हा सगळा प्रकार घडला होता' असं तिने स्पष्ट केलं. .यावेळी जिनिलियानं तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल सुद्धा तिचं मत व्यक्त केलं. ती म्हणाली की, मी मुलांच्या जन्मानंतर जवळपास १० वर्ष सिनेसृष्टीतून ब्रेक घेतला होता. मुलांसोबत वेळ घालवण्यासाठी त्यांना वेळ देण्यासाठी माझा हा निर्णय होता. पहिल्यांदा आई झाले तेव्हा मला अपराधीपणाची भावना निर्माण झाली होती. अशा भावना ही तिने यावेळी बोलताना व्यक्त केली..लग्न झालंय, मुलांचाही विवाह झाला; तरी जेठालाल बबिताजींच्या मागे! अनिरुद्धाचार्य 'तारक मेहता..'बाबत बोलताना म्हणाले....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.