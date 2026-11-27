RITESH DESHMUKH'S WIFE GENELIA TALKS ABOUT HER MARATHI SKILLS: प्रसिद्ध अभिनेत्री जिनिलीया देशमुख हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे.तिच्या अभिनयाचे लाखो चाहते आहेत. रितेश-जिनिलीयाची जोडी तर प्रेक्षकांना प्रचंड आवडते. दोघं एकमेकांची घेत असलेली काळजी, प्रेम सगळं चाहत्यांना आवडतं. रितेश जेनिलिया यांचं रिलेशन १० वर्षांचं होतं. त्यानंतर २०१२ मध्ये त्यांनी लग्न केलं. लग्नानंतर जिनिलीयानं लातूरची सून झाल्यानंतर सगळ्या मराठी परंपरा जोपासल्या. मोठ्या आपुलकीनं मराठी सण साजरे केले. दरम्यान गेल्या काही वर्षांपासून जेनिलिया मराठी सुद्धा उत्तम बोलते. .नुकत्याच दिलेल्या जॅनिस सिक्वेराच्या मुलाखतीत तिला 'लातूरला गेल्यावर पटापट मराठीत बोलते का?' असं प्रश्न विचारण्यात आलाय. यावर बोलताना ती 'हो-हो मी आता खूप छान मराठी बोलते' असं उत्तर दिलं. त्यानंतर तिला विचारण्यात आलं की, मराठी भाषा किती येते यासाठी तु स्वत:ला १० पैकी किती मार्क देशील? त्यावर बोलताना जिनिलीया म्हणाली की, 'रेटिंग वगैरे काही नाही. परंतु मी आता खूप छान मराठी बोलते. आमच्या घरी सगळे मराठीतच बोलत असतात. मला खूप छान मराठी येतं असं नाही परंतु माझ्यात आता बऱ्यापैकी सुधारणा झाली आहे.' असं ती म्हणाली. यावेळी तिने म्हणी, वाक्प्रचार याबाबत सुद्धा माहिती दिली. .दरम्यान जिनिलीया देशमुख आणि इमरान हाश्मी याच्या मुख्य भूमिकेत असलेला गनममास्टर G9 हा सिनेमा २७ नोव्हेंबर म्हणजे आजपासून प्रेक्षकांच्या भेटीला आलाय. यासिनेमात दोघांची लव्ह स्टोरी पहायला मिळणार आहे. त्यामुळे चाहत्यांना त्यांच्या सिनेमाबाबत उत्सुकता लागली आहे. .अंगावर बिकिनी, त्यावर ओम-त्रिशूळ असलेला रॅप स्कर्ट, Kendall Jenner लूक पाहून नेटकरी संतापले.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.