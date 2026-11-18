GENELIA DESHMUKH PEANUT CHUTNEY VIDEO: महाराष्ट्राची वहिनी जेनिलिया हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. रितेश देशमुख आणि जेनिलिया यांची जोडी प्रेक्षकांना प्रचंड आवडते. दोघांचा साधेपणा, दोघांचं बॉण्ड आणि एकमेकांवर असलेलं प्रेम नेहमीच प्रेक्षकांना भावतं. रितेश-जेनिलिया यांनी मुलांनाही छान संस्कार दिले आहेत. जेव्हाही ते पापाराझीसमोर येतात तेव्हा ते हात जोडून नमस्कार करत असतात. त्यांचे अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असतात. .जेनिलिया आणि रितेश यांनी मुलांना पारंपारिक गोष्टी, कुटुंबाप्रती प्रेम, पारंपारिक जेवण याची सवय लावली आहे. घरगुती जेवणाची आवड मुलांमध्ये निर्माण केली आहे. दरम्यान अशातच आता सोशल मीडियावर जेनिलियाचा एक व्हिडिओ व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये जेनिलिया मुलांना काय खायला देते? याबद्दल तिने सांगितलं. यावेळी बोलताना तिने जेवताना शेंगदाण्याची चटणी नेहमी खात असल्याचं म्हटलय. .जेनिलिया भर्ता आणि भार्या या कार्यक्रमात सहभागी झालेली होती. या व्हिडिओमध्ये ती शेंगदाण्याच्या चटणीचं कौतूक करताना पहायला मिळतेय. ती म्हणाली की, 'खूप छान, खुप भारी लागतय. माझ्या मुलांचं जेवण पण खूप साधं आहे. माझी मुलं प्रत्येक दिवस जेवणात शेंगदाण्याची चटणी नेहमी खातात. कारण ते पण व्हिगन आहे, त्यात रितेशची सुद्धा शेंगदाणा चटणी फेव्हरेट आहे. आणि यातून प्रोटिन मिळतं. मी सगळ्यांना सांगेल की, पिटलं भाकरी, शेंगदाणा चटणी अशी पदार्थ नेहमी खा' असं तिने म्हटलंय. सध्या सोशल मीडियावर तिचा व्हिडिओ व्हायरल होतोय. .शेणाने सारवली घराची जमीन, अभिनेत्रीचा व्हिडीओ व्हायरल; म्हणाली, 'यात नवल काहीच नाही'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.