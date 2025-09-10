Premier

Gharoghari Matichya Chuli Star Pravah Upcoming Twist : स्टार प्रवाहवरील घरोघरी मातीच्या चुली या मालिकेचा नवीन प्रोमो पाहून प्रेक्षक संतापले आहेत. मालिकेत काय घडलं नेमकं जाणून घेऊया.
Video : हळदी दिवशी ऋषिकेशचा होणार अपघात ! प्रोमो पाहून प्रेक्षक म्हणाले "लेखकाचं डोकं ठिकाणावर आहे का ?"
Summary

  1. घरोघरी मातीच्या चुली मालिकेत सध्या खूप नाट्यमय बदल दिसत आहेत.

  2. ऐश्वर्याने जानकीच्या आईचं अपहरण करून ऋषिकेशशी लग्नाची अट ठेवली आहे.

  3. कथानक सतत बदलल्यामुळे प्रेक्षकांमध्ये असंतोष वाढला आहे.

