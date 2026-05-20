'घरोघरी मातीच्या चुली' मालिकेतून अभिनेत्रीची अचानक एक्झिट; तर एकाच वेळी दोन कलाकारांची एंट्री, मालिकेत नवा ट्विस्ट

छोट्या पडद्यावरील मालिका या प्रेक्षकांच्या आवडत्या असतात. त्यातील कलाकारही प्रेक्षकांच्या मनावर कोरले जातात. एखादं पात्र प्रेक्षकांच्या कायमस्वरूपी लक्षात राहतं आणि तीच त्या कलाकाराची ओळख बनते. मालिकेतील काही कलाकार अचानक मालिकेतून रिप्लेस झाले तरीही प्रेक्षकांना ते खटकतं. 'घरोघरी मातीच्या चुली' या मालिकेतून अशीच एक कलाकार अचानक बदलली गेली ज्यामुळे सुरुवातीला प्रेक्षकही आश्चर्यचकीत झाले होते. अभिनेत्रीने मालिका सोडल्यामुळे अचानक दुसरी अभिनेत्री त्याजागी दाखवण्यात आली. आता या मालिकेत आणखी एका अभिनेत्याचीही एंट्री होणार आहे. .'घरोघरी मातीच्या चुली' ही मालिका गेले २ वर्ष प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य करतेय. मालिकेत अभिनेत्री रेश्मा शिंदे आणि अभिनेता सुमित पुसावले मुख्य भूमिकेत आहेत. मात्र गेल्या काही दिवसात मालिकेत काही बदल दाखवण्यात आले. या मालिकेत हृषीकेश रणदिवेची एक बहीण दाखवण्यात आली होती शर्वरी. यापूर्वी ही भूमिका भक्ती देसाई साकारत होती. मात्र काही दिवसांपूर्वीच भक्तीने मालिकेचा निरोप घेतला. त्यानंतर मालिकेत एंट्री झाली ती अभिनेत्री धनश्री काडगावकर हिची. धनश्री 'तुझ्यात जीव रंगला' या मालिकेतून घराघरात लोकप्रिय ठरली. तिने त्या मालिकेत वहिनीसाहेब हे पात्र साकारलं होतं. आता ती मालिकेत शर्वरीचं पात्र साकारणार आहे. .धनश्रीच्या पाठोपाठ मालिकेत आणखी एका अभिनेत्याची एंट्री होणार आहे. मालिकेत नवीन ट्विस्ट येणार आहे. मालिकेत 'जीव माझा गुंतला' मालिकेतील मुख्य अभिनेता सौरभ चौघुले याची एंट्री होणार आहे. जीव माझा गुंतला मध्ये सौरभने मुख्य भूमिका साकारली होती. आता सौरभ मालिकेत विक्रांतच्या भूमिकेत दिसणार आहे. ही भूमिका सुरुवातीला अभिनेता अक्षय वाघमारे साकारत होता. मालिकेत विक्रांत आणि शर्वरी पती-पत्नी आहेत. मालिकेतील दोन्ही पात्र साकारणारे कलाकार आहेत. त्यामुळे आता हे दोघे नवीन काय घोळ घालणार हे पाहणं औसुक्याचं ठरणार आहे. ते दोघेही मालिकेत व्हिलनची भूमिका साकारत आहेत. 'घरोघरी मातीच्याचुली' ही मालिका रात्री १०. ३० वाजता प्रक्षेपित केली जाते.