काय नवरा एक्सचेंज ऑफर सुरुये? 'घरोघरी मातीच्या चुली'चा प्रोमो पाहून प्रेक्षक संतापले; म्हणतात- हिला सगळ्या भावांशी लग्न करायचंय...

स्टार प्रवाहवरील मालिका आणि त्यांचे विषय यामुळे ही वाहिनी गेल्या ५ वर्षांपासून सगळ्या वाहिन्यांच्या वर आहे. महाराष्ट्राची नंबर १ असलेली वाहिनी असूनही अनेकदा मालिकांमध्ये अतिशय टुकार कथा दाखवण्यात येते. अशीच एक मालिका आता वाईट कथेमुळे प्रेक्षकांच्या निशाण्यावर आली आहे. ही मालिका आहे 'घरोघरी मातीच्या चुली'. या मालिकेची सध्याची कथा आणि मालिकेचा नवीन प्रोमो पाहून नेटकरी प्रचंड नाराज झालेत आहेत. प्रोमो पाहून नेटकरी मालिकेच्या दिग्दर्शकाला आणि लेखकाला वेड्यात काढताना दिसतायत. काय आहे हा प्रोमो?.सध्या मालिकेत घरातील सगळ्यांना ऐश्वर्याच्या कारस्थानाबद्दल ठाऊक असल्याचं दाखवण्यात आलंय. त्यामुळेच सगळे मिळून तिला धडा शिकवणार आहेत. यासाठी सारंगचा मृत्यू झालाय असं दाखवण्यात आलंय. मात्र सारंग ऐश्वर्याला मध्येमध्ये दिसतोय आणि तो जिवंत असल्याची तिला शंका आलीये. मात्र आई तिला खोट्यात पाडते. दुसरीकडे प्रॉपर्टीचं प्रकरण पुढे येतंय. प्रॉपर्टी मिळवण्यासाठी ऐश्वर्या आता हृषिकेशसोबत लग्न करायला तयार झाली आहे. ती जानकीकडे येऊन हृषिकेशशी लग्न करण्याबद्दल बोलते. आणि हृषीकेश ते मान्यही करतो. हे सगळं खोटं असलं तरी नेटकरी आता त्याच्यावर नाराज झाले आहेत. .काय म्हणतायत नेटकरी?एका नेटकऱ्याने लिहिलं, 'विषय नाही म्हणून अगदी काहीही दाखवत आहेत.' दुसऱ्या नेटकऱ्याने लिहिलं, 'काय पण दाखवू नका सत्य समोर दाखवा.' आणखी एकाने लिहिलं, 'शी किती फालतूपणा दाखवत आहेत. निर्माता आणि दिग्दर्शकाला मेंटल हॉस्पिटल मध्ये भरती करा. यांना वेड लागले आहे. काहीपण फालतू दाखवतात.' एकाने लिहिलं, ' कित्ती घाण प्रकार .....काहीही फालतू दाखवतात.' दुसऱ्याने लिहिलं, 'लाज वाटत नाही का डायरेक्टर ला नात्यांची अशी चेष्टा करायला. काय दाखवतात खरच thirdclass पणा' .आणखी एकाने लिहिलं, 'याच्या आधी ऋषिकेश दादा अशी हाक मारत होती एक नाही भेटला म्हणून दुसऱ्याच्या मागे दुसऱ्याच्या तिसऱ्याच्या मागे नातेगोते काय समजतात की नाही देर जाऊ दाखवायचं म्हणून काही दाखवतात कधी दिराला दादा म्हणायचं कधी नवरा'.आता मालिकेत पुढे काय दाखवणार हे पाहण्याची प्रेक्षकांना उत्सुकता आहे. मात्र तरीही लेखकांनी जरा भान ठेवून कथा लिहावी असं प्रेक्षक म्हणतायत. .आणखी एका अभिनेत्रीने सोडली 'तू ही रे माझा मितवा' मालिका; तिच्याजागी दिसणार 'ही' गाजलेली अभिनेत्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.