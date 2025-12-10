जेकेचा स्वॅग पाहिलात का? नॅशनल क्रश गिरिजा ओकसोबतच गाणं ऐकून नेटकरी फिदा, म्हणाले...'आम्ही सिंगलच मरणार...'

Girija Oak Goes Viral Again: नॅशनल क्रश गिरीजा ओक सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. अभिनयाबरोबर ती तिच्या आवाजासाठी सुद्धा ओळखली जाते. हिंदी, गुरजारी, मराठी सिनेमामध्ये सक्रीय असलेल्या गिरीजाचा एक सुंदर गाणं म्हणतानाचा व्हिडिओ व्हायरल झालाय. या व्हिडिओमध्ये तिने 'द फॅमिली मॅन' मधील अभिनेता शरीब हाशमी म्हणजे आपल्या लाडक्या जेकेसोबत डुएटमध्ये गायलं आहे. दोघांच्या गाण्याला प्रेक्षकांची पसंती मिळाली आहे. .निळ्या रंगातील साडीमुळे गिरिजा ओक सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाली. इतकी की, एका रात्रीत ती 'नॅशनल क्रश' बनली. तिचे फोटो, व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाले. दरम्यान अशातच आता गिरिजाचा गाणं म्हणतानाचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे..व्हिडिओमध्ये काय आहे?सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये जेके आणि गिरिजा एका मराठी गाण्यावर गाताना पहायला मिळतात. दिसायला सुंदर असणाऱ्या गिरिजाचा आवजही तितकाच सुंदर आहे. या व्हिडिओमध्ये तिने 'रुपेरी वाळूत माडांच्या बनात ये ना...' हे गाणं अभिनेता शरीब हाशमी यासाबोत डुएट केलय. सध्या सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय..शरीब हाशमीने त्यांच्या सोशल मीडियावर अकाऊंटवर पोस्ट शेअर केलीय. त्याने व्हिडिओवर हटके कॅप्शनसुद्धा दिलं आहे. 'तळपदे मीट्स मिसेस झेंडे ऑन TunesDay... आमची नॅशनल क्रश' थँक्यू गिरीजा ओक' असं लिहिलेलं पहायला मिळालं. दोघांना एकत्र गाताना पाहुन अनेकांनी आनंद व्यक्त केलाय. दोघांचा आवाज प्रेक्षकांना प्रचंड भावला आहे. .व्हिडिओवर नेटकऱ्यांच्या कमेंट्स येताना पहायला मिळताय. अनेकांनी शरीबच्या जेके पात्रावरुन विनोदी कमेंट्स केल्या. 'आता फक्त आम्हीच सिंगल मरणार' असंही काही नेटकरी म्हणताना पहायला मिळाले. तर अनेकांनी गिरिजाच्या गाण्याचंही कौतूक केलय. चाहत्यांना दोघांचं डुएट प्रचंड आवडलं आहे. .अक्षय खन्ना साकारत असलेल्या ल्यारीचा कुख्यात रहमान डकैत कोण होता? पाकिस्तानच्या ल्यारीतील खरी काहाणी काय?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.