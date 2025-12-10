Premier

जेकेचा स्वॅग पाहिलात का? नॅशनल क्रश गिरिजा ओकसोबतच गाणं ऐकून नेटकरी फिदा, म्हणाले...'आम्ही सिंगलच मरणार...'

GIRIJA OAK AND SHARIB HASHMI VIRAL VIDEO: अभिनेत्री गिरिजा ओकचा आणखी एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. 'द फॅमिली मॅन'मधील जेके म्हणजेच शरीब हाशमीसोबत गिरिजाने ‘रुपेरी वाळूत…’ हे मराठी गाणं डुएटमध्ये सादर केलं.
Girija Oak Goes Viral Again: नॅशनल क्रश गिरीजा ओक सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. अभिनयाबरोबर ती तिच्या आवाजासाठी सुद्धा ओळखली जाते. हिंदी, गुरजारी, मराठी सिनेमामध्ये सक्रीय असलेल्या गिरीजाचा एक सुंदर गाणं म्हणतानाचा व्हिडिओ व्हायरल झालाय. या व्हिडिओमध्ये तिने 'द फॅमिली मॅन' मधील अभिनेता शरीब हाशमी म्हणजे आपल्या लाडक्या जेकेसोबत डुएटमध्ये गायलं आहे. दोघांच्या गाण्याला प्रेक्षकांची पसंती मिळाली आहे.

