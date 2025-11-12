Premier

Girija Oak National Crush : न्यू नॅशनल क्रश गिरिजा ओक! निळ्या रंगाच्या साडीत असं काय आहे की, चाहत्यांना वेड लावलं?

Girija Oak Becomes “National Crush” as Blue Saree Photos Go Viral:ट्विटरवर सध्या मराठी अभिनेत्री गिरिजा ओकची जोरदार चर्चा रंगली आहे. निळ्या रंगाच्या साडीतील तिचा एक फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून, चाहत्यांनी तिला सरळ “नॅशनल क्रश” घोषित केलं आहे.
Girija Oak New National Crush of India : ट्विटरवर सध्या एका मराठी अभिनेत्रीची जोरदार चर्चा रंगली आहे. सध्या सोशल मीडियावर ट्रेंड होणारी ही अभिनेत्री दुसरी तिसरी कोणी नसून अभिनेत्री गिरिजा ओक आहे. सध्या ट्विटरवर सर्वात टॉपवर तिची चर्चा रंगताना पहायला मिलथेय. मालिका, चित्रपट, नाटक, ओटीटी वरून प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवणारी गिरिजा ता 'नॅशनल क्रश' झालीय.

