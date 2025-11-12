Girija Oak National Crush : न्यू नॅशनल क्रश गिरिजा ओक! निळ्या रंगाच्या साडीत असं काय आहे की, चाहत्यांना वेड लावलं?

Girija Oak New National Crush of India : ट्विटरवर सध्या एका मराठी अभिनेत्रीची जोरदार चर्चा रंगली आहे. सध्या सोशल मीडियावर ट्रेंड होणारी ही अभिनेत्री दुसरी तिसरी कोणी नसून अभिनेत्री गिरिजा ओक आहे. सध्या ट्विटरवर सर्वात टॉपवर तिची चर्चा रंगताना पहायला मिलथेय. मालिका, चित्रपट, नाटक, ओटीटी वरून प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवणारी गिरिजा ता 'नॅशनल क्रश' झालीय..इंटरनेटवर कोणीही एका रात्रीत प्रसिद्ध होऊ शकतं. त्यात आता निळ्या साडीतील गिरीजा ओकच्या फोटोची चर्चा रंगलीय. अनेक लोक ती कोण आहे हे जाणून घेण्यास उत्सुक होते आणि खरं तर अनेक यूजर्सनी हा फोटो पोस्ट केला आणि ती कोण आहे आणि ती का ट्रेंड करत आहे अशा चर्चा रंगू लागल्या. त्यानंतर यूजर्सनी सोशल मीडियावर चौकशी सुरू केली. तेव्हा कळले की ती दुसरी तिसरी कोणतीही अभिनेत्री नसून गिरिजा ओक आहे. .गिरिजाचे निळ्या रंगाच्या साडीतील फोटो सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. चाहत्यांनी ती नॅशनल क्रश आहे असं देखील जाहीरपणे सांगितलंय. तिच्या सोशल मीडियावरच्या फोटोजने प्रेक्षकांना वेड लावलय. सध्या सोशल मीडियावर फक्त गिरिजाची चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. .तिचे सौंदर्य आणि अभिनयशैली तसंच व्यक्तिमत्त्व चाहत्यांना वेड लावतंय. यामुळे सध्या तिला सोशल मीडियावर 'नॅशनल क्रश' ही पदवी मिळालीय. तिची साधी आणि आकर्षक छबी तरुणाईला भुरळ घालतेय. गिरीजाने अनेक मराठी सिनेमांमध्ये काम केलय. परंतु रातोरात ती चाहत्यांची नॅशनल क्रश झालीय. .सचिन पिळगांवकरांचे नवे आश्वासन, सुबोध भावेंच्या बर्थ डे पार्टीत म्हणाले,'तुझे करिअरचे केवळ 25 वर्ष झाले...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.