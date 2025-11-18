Premier

National Crush : गिरीजा ओकला ट्रेनमध्ये आलेला घाणेरडा अनुभव, म्हणाली...'त्याने मानेवरुन पाठीपर्यंत बोट फिरवलं आणि...'

Girija Oak Reveals Shocking Harassment Incident from Train Journey: अभिनेत्री गिरीजा ओकने बालपणातील ट्रेन प्रवासादरम्यान झालेल्या धक्कादायक गैरवर्तनाचा अनुभव एका मुलाखतीत सांगितला असून तिचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे.
Girija Oak reveals shocking incident during train journey

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

Girija Oak Reveals Shocking Harassment : मराठी विश्वातील प्रसिद्ध अभिनेत्री गिरीजा ओक हिची सध्या सगळीकडे चर्चा आहे. कारण आता गिरिजा ओक नॅशनल क्रश झालीय. सोशल मीडियावर तिचे निळ्या रंगातील साडीचे व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले आहे. दरम्यान अशातच तिने मुलाखतीमध्ये तिच्यासोबत घडलेल्या वाईट प्रसंगाची आठवण करुन दिलीय. बालपणी ट्रेनमध्ये घडलेल्या धक्कादायक प्रकाराबद्दल तिने अनुभव सांगितला.

