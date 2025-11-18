National Crush : गिरीजा ओकला ट्रेनमध्ये आलेला घाणेरडा अनुभव, म्हणाली...'त्याने मानेवरुन पाठीपर्यंत बोट फिरवलं आणि...'

Girija Oak Reveals Shocking Harassment : मराठी विश्वातील प्रसिद्ध अभिनेत्री गिरीजा ओक हिची सध्या सगळीकडे चर्चा आहे. कारण आता गिरिजा ओक नॅशनल क्रश झालीय. सोशल मीडियावर तिचे निळ्या रंगातील साडीचे व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले आहे. दरम्यान अशातच तिने मुलाखतीमध्ये तिच्यासोबत घडलेल्या वाईट प्रसंगाची आठवण करुन दिलीय. बालपणी ट्रेनमध्ये घडलेल्या धक्कादायक प्रकाराबद्दल तिने अनुभव सांगितला. .काही दिवसापूर्वी गिरीजा ओकने द लल्लंटॉपला मुलाखत दिली. यावेळी तिने काही वर्षापूर्वी तिला आलेला अनुभव सांगितला. ती म्हणाली, 'लोकल ट्रेनमध्ये तुम्हाला धक्का देणं, स्पर्श करणं हे किस्से खुप अनुभवायला मिळतात. दुर्देवाने ही गोष्ट खूप सामान्य आहे. अशा प्रवासावेळी तुम्हाला सतर्क राहावं लागतं.'.'माझ्यासोबत सुद्धा एका मुलाने गैरवर्तन केलं होतं. तो मुलगा कुठून आला हे काहीच माहित नाही. कारण त्याचा सुरुवातीला काहीच अभास झाला नाही. तो कुठून तरी माझ्या बाजूला आला असेल. त्याने आधी सुरुवातील माझ्या पाठीवरून बोट फिरवलं. माझ्या मानेपासून ते माझ्या पाठीपर्यंत. नंतर अचानक तो वळला. मला तोपर्यंत जाणवायला लागलेलं की, काहीतरी चुकीचं होतंय. तोपर्यंत तो मुलगा गायब झाला.'.गिरीजाने तिच्या शाळेतील देखील आठवण सांगितली आहे, ती म्हणाली...'लहान असताना एक मुलगा खुप त्रास द्यायचा. त्यावेळी मी त्याच्या कानशिलात मारली होती.' हा अनुभव सांगताना ती म्हणाली की, या गोष्टीने मला स्वत:साठी उभारायला शिकवले. .नॅशनल क्रश झाल्यानंतर दोन दिवसात गिरीजा ओकचे किती फॉलोवर्स वाढले? आकडा वाचून भुवया उंचावतील .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.