गिरिजा ओकला आहे सचिन पिळगांवकरांच्या 'या' गाण्याचा ट्रॉमा, गाण्याबद्दल सांगताना अभिनेत्री म्हणाली, 'थोडं जरी एकलं तरी धडधड...'

SACHIN PILGAONKAR SONG TRAUMA: अभिनेता सचिन पिळगांवकर हे मराठी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेते आहे. त्यानी आपल्या अभिनयाच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमे दिले. आजही त्यांचा प्रत्येक सिनेमा तितकाच आवडीने पाहिला जातो. सचिन पिळगांवरकर यांची सोशल मीडियावर नेहमीच चर्चा रंगताना पहायला मिळते. त्यांच्या वक्तव्यामुळे ते नेहमीच चर्चेत असतात. कधी कधी त्यांना ट्रोल देखील केलं जातं. दरम्यान अशातच आता सचिन पिळगांवकर पुन्हा चर्चेत आलेत. .सचिन पिळगांवकर यांची अनेक सिनेमे सुपरहिट ठरली. त्यातली गाणी देखील तितकीच प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरली. आजही ती गाणी तितकीच लोकप्रिय आहेत. अशातच आता नॅशनल क्रश गिरीजा ओक यांनी सचिन पिळगांवकर यांच्या गाण्याचा एक किस्सा चाहत्यांसोबत शेअर केलाय. एका मुलाखतीत बोलताना गिरीजा म्हणाली की, 'सचिन पिळगांवकरांचं एक गाणं आहे, जे ऐकलं की, मला धडधडायला होतं.'.सचिन पिळगांवकर यांचा सगळ्यात चर्चेत असलेला सिनेमा 'अशीही बनवा बनवी' आज देखील तितकाच आवडीनं पाहिला जातो. मराठी सिनेसृष्टीतील हा एव्हरग्रीन सिनेमा आहे. या सिनेमातील अनेक गाणी हिट आहेत. गिरीजाने या सिनेमातील एका गाण्याची आठवण सांगितली आहे. 'अशीही बनवा बनवी' सिनेमातील 'हृदयी वसंत फुलताना' हे गाणं आजही तितक्या आवडीनं ऐकलं जातं. लहानापासून मोठ्यापर्य़ंत प्रत्येकांनाच हे गाणं प्रचंड आवडतं. परंतु अभिनेत्री गिरीजा ओक हिला या गाण्याचा ट्रॉमा आहे. हे गाणं ऐकल्यानंतर गिरीजाला धडधडायला लागतं. .एका मुलाखतीमध्ये बोलताना गिरीजा म्हणाली की, 'आम्ही 'दोन स्पेशल'चा प्रयोग करत होते. या नाटकातील एका भागाबद्दल बोलतेय, ज्यात तिच्या बहिणीवर अतिप्रसंग झालेला असतो. त्यामुळे आमच्या सगळ्यांचं आयुष्य बदलेलं असतं. कारण ती आत्महत्या करते. तो इतका इमोशनल सीन करताना मी एक पॉज घेते आणि आवंडा गिळायचा असतो, कारण मला त्यात रडू येत असतं' नाटक सुरु असताना जेव्हा मी पॉज घेतला आणि माझ्या समोर दुसऱ्या रांगेत फोन वाजला. आणि त्याची रिंगटोन होती 'हृदयी वसंत फुलताना'.'त्यावेळी मी खूप इमोशनल होते. मी सगळे इमोशन कंट्रोल करुन अश्रू आलेत तरी या माणसासमोर ते पडू द्यायचे नाहीत असं करत खूप कंट्रोल करत होते. परंतु समोर असं गाणं वाजलं.' तेव्हापासून मला त्या गाण्याची प्रचंड भिती वाटते. ते गाणं ऐकलं की, मला धडधडायला होतं. मी त्यानंतर ते गाणं कधीच ऐकलं नाही' असं गिरीजा मुलाखतीत बोलताना म्हणाली.