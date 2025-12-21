Premier

गिरिजा ओकला आहे सचिन पिळगांवकरांच्या 'या' गाण्याचा ट्रॉमा, गाण्याबद्दल सांगताना अभिनेत्री म्हणाली, 'थोडं जरी एकलं तरी धडधड...'

GIRIJA OAK ON SACHIN PILGAONKAR’S SONG: मराठी सिनेसृष्टीतील दिग्गज अभिनेता सचिन पिळगांवकर यांचा ‘अशीही बनवा बनवी’ हा सिनेमा आजही प्रेक्षकांच्या मनात घर करून आहे. मात्र या सिनेमातील लोकप्रिय गाणं ‘हृदयी वसंत फुलताना’ अभिनेत्री गिरीजा ओकसाठी ट्रॉमा ठरल्याचा धक्कादायक खुलासा तिने एका मुलाखतीत केला आहे.
Apurva Kulkarni
SACHIN PILGAONKAR SONG TRAUMA: अभिनेता सचिन पिळगांवकर हे मराठी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेते आहे. त्यानी आपल्या अभिनयाच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमे दिले. आजही त्यांचा प्रत्येक सिनेमा तितकाच आवडीने पाहिला जातो. सचिन पिळगांवरकर यांची सोशल मीडियावर नेहमीच चर्चा रंगताना पहायला मिळते. त्यांच्या वक्तव्यामुळे ते नेहमीच चर्चेत असतात. कधी कधी त्यांना ट्रोल देखील केलं जातं. दरम्यान अशातच आता सचिन पिळगांवकर पुन्हा चर्चेत आलेत.

