विश्वास बसत नाही, रोहित आर्याबद्दल काय म्हणाले गिरीश ओक? ओलीस नाट्याच्या आदल्या दिवशी गेलेले स्टुडिओत

रोहित आर्य प्रकरणात आता नवनवे खुलासे होते आहेत. पवईत एका स्टुडिओत त्यानं १७ मुलांना ओलीस ठेवलं होतं. एन्काउंटरमध्ये रोहित आर्यचा मृत्यू झाला. रोहित आर्या याच्या अप्सरा मिडिया एंटरटेनमेंट नेटवर्क प्रोजेक्टमधील लेट्स चेंज या उपक्रमांअंतर्गत स्वच्छता मॉनिटर हा उपक्रम राबवण्यात आला होता. मात्र यात रोहित आर्याने नियमांचं पालन न केल्यानं स्वच्छता मॉनिटरचा दुसरा टप्पा राबवण्यात आला नसल्याची माहिती समोर येतेय. दरम्यान, रोहित आर्या याने काही मराठी कलाकारांनाही संपर्क साधला होता. अभिनेत्री रुचिता जाधव हिने याबाबत माहिती दिलीय. तर आता अभिनेते गिरीश ओक यांनीही रोहितला आदल्याच दिवशी भेटल्याचं सांगितलंय..रोहित आर्याने अनेक सामाजिक विषयांवर जनजागृतीपर साहित्य निर्मिती केलीय. चित्रपटसृष्टीतही त्याचा वावर असल्यानं अनेक कलाकारांशी त्याचा संपर्क होता. राजकीय नेत्यांकडूनही त्याच्या कामाची दखल घेण्यात आली होती. रोहित आर्याची ओळख असल्यानं काही कलाकारही ऑडिशन प्रक्रियेत सहभागी झाले होते. त्या कलाकारांसह त्याच्यासोबत काम करणाऱ्या इतरांनाही रोहित आर्या इतकं मोठं पाऊल उचलणार असल्याची शंकाही आली नव्हती..रोहित आर्याने १७ मुलांना जमवलं कसं? गोळी झाडली की नाही? एन्काउंटरबाबत मोठे अपडेट समोर.मराठी चित्रपटसृष्टीतील काही कलाकारांना रोहित आर्यानं ओलीस नाट्य ज्या स्टुडिओत घडलं तिथं चर्चेसाठी बोलावलं होतं. ज्येष्ठ अभिनेते गिरीश ओक हे आदल्यादिवशीच रोहित आर्यासोबत चर्चेसाठी गेले होते. पालक आणि मुलांसोबत त्यांनी सेल्फीही काढली. गिरीश ओक यांनी सांगितलं की, एका चित्रपटाच्या शूटिंगबाबत चर्चेसाठी रोहितनं बोलावलं होतं..रोहित आर्याची भेट आदल्यादिवशीच घेतली होती. त्याने चित्रपटाची मला माहिती दिली. तसंच डिसेंबरमध्ये याचं शूटिंग सुरू करणार असल्याचं त्याने सांगितलं होतं. मुलांसोबतही मी संवाद साधला. पण रोहितच्या मनात नेमकं काय सुरू होतं? तो असं काही करू शकतो यावर विश्वास बसत नाहीय असंही गिरीश ओक म्हणाले..ओलीस नाट्यासाठी वापरलेला स्टुडीओ रोहितने स्वत: बूक केला होता. ड्युप्लेक्स स्टुडिओच्या तळमजल्यावर चित्रकरणाशी संबंधित व्यक्ती आणि आलेल्या विद्यार्थ्यांचे पालक होते. तर वरच्या मजल्यावर दोन खोल्यांमध्ये मुलांना ठेवलं होतं. या दोन मजल्यांना एकच जिना होता. त्या जिन्यावर अडीच इंच जाड काचेचा दरवाजा होता. ओलीसनाट्याच्या आधी रोहितने स्टुडिओत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले होते. तसंच वेल्डिंग करून गेट बंद केलं होतं.