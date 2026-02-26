सचिन पिळगांवकरांबद्दल स्पष्टच बोलले गिरीश ओक, म्हणाले... 'रिकामटेकड्या लोकांचा उद्योगच ट्रोलिग...'

GIRISH OAK REACTS TO SACHIN PILGAONKAR: मराठी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेते सचिन पिळगांवकर यांनी अभिनयासह दिग्दर्शनामध्ये सुद्धा आपल्या कामाचा ठसा उमटवला. त्यांनी त्यांच्या करिअमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमे केले. हिंदी सिनेसृष्टीत सुद्धा स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केली. परंतु अनेकवेळा त्यांच्या वक्तव्यामुळे त्यांना ट्रोल केलं जातं. .दरम्यान अशातच आता अभिनेते गिरीश ओक यांनी सचिन पिळगांवकर यांची बाजू घेतलीय. त्यांनी कलाकारांवर होणाऱ्या ट्रोलिंगवर भाष्य केलय. तसंच ट्रोलर्संना त्यांनी कडक शब्दात सुनावलय. 'एक नागरिक म्हणून काहीच कसं वाटत नाही?' असं म्हणत त्यांनी ट्रोलर्संची चांगलीच खरडपट्टी घेतलीय. .गिरीश ओक म्हणाले की, 'कमेंट करणं, ट्रोल करणं हा रिकामटेकड्या लोकांचं काम आहे. ही सगळी चेहरा नसलेली माणसं असतात. त्यांना रिअॅक्ट करण्याखेरीज काही काम नसतं. यांच्या कमेंट्समुळे माणूस डिस्टर्ब सुद्धा होऊ शकतो. अनेकदा तर 200, 300 वाईट कमेंट्स असतात आणि त्यातून एखादी चांगली कमेंट्स निघते.'.पुढे सचिन पिळगांवकरांबद्दल बोलताना गिरीश ओक म्हणाले की, 'ज्या प्रकारे सचिन पिळगांवकर यांचं ट्रोलिंग केलं जातं ते अत्यंत वाईट आहे. तो व्यक्ती वयाच्या सातव्या वर्षापासून अभिनय क्षेत्रात आहे. त्याला त्याचे अनुभव आले असणारच. त्याची खरंच मिना कुमारी, संजीव कुमार यांच्याशी ओळख होती. त्यांना अनुभव सुद्धा तितकाच होता. पण तुम्ही त्यांची मस्करी करतात. वाटेल ते बोलयाला लागतात.'.'सचिन ट्रोल होतो कारण तो...' पिळगांवकरांच्या ट्रोलिंगवर अशोक सराफांनी मांडलं स्पष्ट मत, म्हणाले...'त्याने तरुणपणीच...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.