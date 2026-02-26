Premier

सचिन पिळगांवकरांबद्दल स्पष्टच बोलले गिरीश ओक, म्हणाले... 'रिकामटेकड्या लोकांचा उद्योगच ट्रोलिग...'

GIRISH OAK DEFENDS SACHIN PILGAONKAR:मराठी सिनेसृष्टीतील ज्येष्ठ अभिनेते Sachin Pilgaonkar यांच्यावर होत असलेल्या ट्रोलिंगबाबत अभिनेते Girish Oak यांनी स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. सोशल मीडियावर होणाऱ्या नकारात्मक कमेंट्सवर टीका करत गिरीश ओक म्हणाले की, ट्रोलिंग हा रिकामटेकड्या लोकांचा उद्योग आहे.
Apurva Kulkarni
GIRISH OAK REACTS TO SACHIN PILGAONKAR: मराठी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेते सचिन पिळगांवकर यांनी अभिनयासह दिग्दर्शनामध्ये सुद्धा आपल्या कामाचा ठसा उमटवला. त्यांनी त्यांच्या करिअमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमे केले. हिंदी सिनेसृष्टीत सुद्धा स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केली. परंतु अनेकवेळा त्यांच्या वक्तव्यामुळे त्यांना ट्रोल केलं जातं.

