Premier

गोंधळ सिनेमाला थिएटरमध्ये प्रेक्षकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद ! पारंपरिक गोंधळाच्या स्वरात जनतेचा जल्लोष

Gondhal Movie : गोंधळ सिनेमाला महाराष्ट्रात उत्तम प्रतिसाद मिळतोय. थिएटरमध्ये प्रेक्षकांनी गोंधळाची गाणी गात जल्लोष केला.
गोंधळ सिनेमाला थिएटरमध्ये प्रेक्षकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद ! पारंपरिक गोंधळाच्या स्वरात जनतेचा जल्लोष
kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : महाराष्ट्रभर नुकताच प्रदर्शित झालेला ‘गोंधळ’ हा चित्रपट सध्या सर्वत्र चर्चेचा विषय ठरत आहे. चित्रपटाच्या घोषणेपासूनच प्रेक्षकांमध्ये प्रचंड उत्सुकता निर्माण केली होती आणि आता चित्रपट प्रदर्शित झाल्यावर प्रेक्षक या चित्रपटाला भरभरून प्रतिसाद देत आहेत. या चित्रपटाबाबत लक्षणीय बाब म्हणजे ‘गोंधळ’ हा महाराष्ट्राच्या लोकसंस्कृतीतल्या अत्यंत पारंपरिक, धार्मिक आणि कलात्मक घटक असलेल्या ‘गोंधळ’ या परंपरेवर आधारित आहे.

Loading content, please wait...
marathi movie
marathi entertainment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com