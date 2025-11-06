Premier

प्रेमाची हळुवार साद घालणारं गोंधळ सिनेमाचं पहिलं रोमँटिक गाणं प्रेक्षकांच्या भेटीस !

Gondhal Movie Romantic Song Out : गोंधळ या आगामी सिनेमातील रोमँटिक गाणं नुकतंच प्रदर्शित करण्यात आलं आहे. जाणून घेऊया या सिनेमाविषयी आणि गाण्याविषयी.
Gondhal Movie Romantic Song Out

Gondhal Movie Romantic Song Out

esakal

kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : संतोष डावखर दिग्दर्शित ‘गोंधळ’ या चित्रपटातील पहिलं गाणं ‘चांदण’ नुकतंच प्रदर्शित झालं असून, या गाण्याने प्रदर्शित होताच प्रेक्षकांच्या मनावर मोहिनी घातली आहे. प्रेम आणि नात्यांच्या कोमल भावनांना स्पर्श करणाऱ्या या गाण्याचं सर्वात मोठं वैशिष्ट्य म्हणजे पद्मविभूषण इलैयाराजा यांनी या गाण्याला दिलेलं संगीत. या चित्रपटाच्या निमित्ताने त्यांनी पहिल्यांदाच मराठी गाण्याला संगीत दिले आहे.

Loading content, please wait...
Entertainment news
Entertainment Field
marathi entertainment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com