एक-दोन नाही सात दिवसात शूट केलाय गोंधळ सिनेमाचा 25 मिनिटांचा वनटेक सीन !

Gondhal Movie Holds New Record : गोंधळ सिनेमातील एक पंचवीस मिनिटांच वन टेक सीन शूट करायला तब्बल सात दिवस लागले. हा भारतीय सिनेसृष्टीच्या इतिहासातील एक वेगळा विक्रम आहे. जाणून घेऊया या सिनेमाविषयी.
Marathi Entertainment News : मराठी चित्रपटसृष्टीत तांत्रिक प्रयोगांची नवी मर्यादा गाठणारा ‘गोंधळ’ हा चित्रपट सर्वत्र प्रदर्शित झाला असून प्रेक्षक आणि समीक्षकांकडून या चित्रपटाला प्रचंड उत्साहात प्रतिसाद मिळत आहे. वर्ड ऑफ माऊथने हा चित्रपट अधिक लोकांपर्यंत पोहोचत असून अनेक ठिकाणी या चित्रपटाचे शोजही वाढवण्यात आले आहेत.

